UPDATE A picat WhatsApp – nu mai merge aplicația de mesagerie de la Meta pe telefon sau web

În această seară în jurul orei 23, a picat aplicația WhatsApp și serviciul aferent de mesagerie. În doar câteva minute, s-au înregistrat mii de plângeri legate de nefuncționalitatea serviciului.

WhatsApp nu mai funcționează în seara zilei de 19 iulie 2023 din motive momentan necunoscute. Aplicația de mobil continuă să încerce să se conecteze la serverele companiei Meta, în timp ce aplicația pentru desktop și laptop sau serviciul WhatsApp Web sunt de asemenea nefuncționale. Nu este foarte clar cât de răspândită este problema pe mapamond, dar pe DownDetector, câteva minute au fost suficient pentru a fi înregistrate 6600 de plângeri cu calitatea serviciului.

În prima fază, am actualizat aplicația pentru desktop de WhatsApp, crezând că este o problemă cu versiunea pe care o aveam instalată. Chiar și după reinstalare, am fost întâmpinat de mesajul ”Make sure your computer has an active internet connection” (Asigură-te că ai o conexiune activă la computer).

La ora 23:30, nicio pagină WhatsApp de pe rețelele de socializare uzuale nu a sesizat că ar fi o problemă cu serviciul de mesagerie al companiei. Cea mai recentă postare pe Facebook, Instagram și Twitter este de la 22:50 și promovează un nou pachet de stickere pe care să le folosești în aplicație, stickere construite în jurul fotbalului feminin.

Cea mai recentă prăbușire a serviciilor WhatsApp, înaintea situației actuale, s-a produs pe 25 octombrie 2022. La acea vreme, întreruperea a fost de aproximativ două ore și, ca acum, majoritatea utilizatorilor au sesizat faptul că nu pot trimite mesaje, nu pot folosi aplicația de mobil și/sau versiunea web a serviciului.

Este important de reținut că primele probleme au fost raportate pe DownDetector în jurul orei 22:49, dar numărul lor a explodat 10-15 minute mai târziu. Pentru a înțelege cât de răspândită este întreruperea serviciului pe glob, poți arunca o privire pe comentariile la ultimele postări ale companiei. Un scroll rapid evidențiază probleme în România, SUA, Kenya, Columbia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Uganda, Zambia, Pakistan, Italia, Argentina, Bangladesh, Ghana, Puerto Rico și altele. Pentru a vedea postarea de pe Facebook la care cei mai mulți și-au manifestat frustrarea pe marginea subiectului, poți accesa această adresă.

UPDATE 23:53: În apropierea orei 12, mesajele trimise pe WhatsApp pe mobil au început să fie livrate, iar în bara de notificare a aplicației nu mai figurează mesajul ”Se conectează…”. Din păcate, versiunea web a serviciului continuă să fie nefuncțională, la fel și aplicația pentru desktop. Cele două servesc în continuare un mesaj prin care ți se atrage atenția că nu ești conectat la internet, în mod eronat.