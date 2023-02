A învățat meserie de la Florin Piersic, a jucat în zeci de filme și a iubit o singură femeie: Costel Constantin, ”deasupra unui cuib de cuci”

Împătimiții de film și teatru românesc știu deja că actorul Costel Constantin este unul dintre numele de referință din industrie.

Costel Constantin este, cu adevărat, un personaj interesant, de vreme ce deține o carieră impresionantă, iar fiecare reprezentație a sa a fost sortită succesului.

Costel Constantin, actorul cu un repertoriu bogat

Costel Constantin s-a născut în data de 20 octombrie 1942, la Galați, și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la clasa profesor Beate Fredanov, în 1964, avându-i în clasă pe Ion Caramitru, Virgil Ogăşanu, Ilinca Tomoroveanu, Florina Cercel, Ştefan Radof, Valeria Seciu, dar și mulţi alţii.

Și-a dat „definitivatul” în „Hamlet”, de William Shakespeare, iar de atunci a jucat în multe filme, dar și pe scena Teatrului Național din București.

Poate cel mai important rol al său a fost cel în piesa „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, adaptare după romanul scris de autorul Ken Kesey.

În cazul în care acest titlu ți se pare cunoscut, află că după el s-a făcut inclusiv un film, devenit ulterior celebru, ce l-a distribuit pe Jack Nicholson în rolul principal.

De-a lungul carierei sale, Costel Constantin a jucat în următoarele filme: Dus întors, Viața ce ți-am dat, Când trăiești cu adevărat, Bălcescu, Porțile albastre ale orașului, Ultima noapte a singurătății, Tănase Scatiu, Speranța nu moare în zori, Domnișoara Nastasia, Arborele genealogic, Împușcături sub clar de lună, Acțiunea „Autobuzul”, Ediție specială, Revanșa, Jachetele galbene, Drumuri în cumpănă, Blestemul pămîntului – blestemul iubirii, Rețeaua S, La răscrucea marilor furtuni, Șantaj, Ana și „hoțul”, Întoarcere la dragostea dintîi, De ce trag clopotele Mitică, Convoiul, Liniștea din Adîncuri, Așteptînd un tren, Cine iubește și lasă, Buletin de București, Misterele Bucureștilor, O lebădă iarna, Eroii nu au vârstă, Căsătorie cu repetiție, Pormisiuni, A doua variantă, Liliacul înflorește a doua oară, Campioana, A unsprezecea poruncă, Balanța, Mandroid, Pepe și Fifi, Somnul Insulei, Tracers 4: Jack of Swords, Eu sunt Adam!, Omul zilei, Ministerul Comediei, Tandrețea lăcustelor, Dulcea saună a morții, Numai iubirea, Trezește-te, Cu un pas înainte, Doctori de mame, Aniela și Iubire și onoare.

În concluzie, din câte se poate observa, rar se poate întâlni un actor atât de prolific ca artistul despre care vă povestim în acest articol.

Florin Piersic i-a fost mentor, iar Mihaela singurul partener de viață pe care l-a vrut vreodată

Despre începuturile sale, Costel Constantin avea să vorbească cu redactorii Formula As. Lor, actorul le povestea că meseria „ar fi furat-o” de la greii cinematografiei românești, Florin Piersic și George Constantin.

„Am jucat roluri importante, în multe piese, am învățat de la actori ca George Constantin și Florin Piersic. Să știți că Florin Piersic, afară de poveștile pe care le spune el, nenumărate, pe scenă, este un partener impecabil, minunat, de o generozitate formidabilă. Eu m-am înțeles cu el și am învățat de la el mult! În clipa în care urca pe scenă, dădea tot sufletul, totul, de la el! Și în ochi îți cerea ca și tu să fii sincer și să faci la fel.

Ceea ce e foarte mare lucru. Cel mai greu e, se spune, pentru un actor, să se ridice cortina, el să stea pe un scaun, să se aprindă un reflector, pe el, și să stea două-trei minute să nu scoată niciun cuvânt, dar nimeni din sală să nu miște. Dacă reușești să faci asta, înseamnă că ești adevărat, actor adevărat!”, declara, la un moment dat, Costel Constantin despre cariera sa.

Actorul a iubit toată viața o singură femeie, pe Mihaela, ceea ce, trebuie să recunoaștem, este un lucru minunat și atipic în lumea artiștilor.

Mai mult, cei doi sunt mari iubitori de animale. „Pot spune că noi toți, cei din familia Constantin, am avut foarte multe de învățat de la cățeii noștri. Uite, să ți le prezint: ea, cea care tocmai intra acum aici, în salon, este Bella, dalmațiana, prințesa. Și astĂlalta este… Miss Maidan. Ai înțeles? Maidan – pentru ca am luat-o de pe stradă, adică de sub mașini, unde a dormit aproape jumătate de an”, spunea, de asemenea, actorul, potrivit sursei citate anterior.