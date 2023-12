A doua cea mai bogată soție de fotbalist din lume, despre despărțirea de starul spaniol. Ce a spus vedeta

A doua cea mai bogată soție de fotbalist a spus lucrurilor pe nume în privința căsniciei sale cu fostul star al lui Real Madrid, după ce s-a spus că sunt în pragul divorțului. Cei doi sunt împreună din septembrie 2012. Ce a spus vedeta despre mariajul său.

În ultima vreme, în Spania au apărut informații că Pilar Rubio și Sergio Ramos, fundașul echipei Sevilla, nu se mai înțeleg și ar urma o despărțire între cei doi. Vedeta și fostul jucător al lui Real Madrid sunt împreună din 2012 și au patru copii. În urna acestor zvonuri, soția lui Sergio Ramos a ținut să lămurească lucrurile.

Pilar Rubio a pus capăt speculațiilor și a spus că marijul său cu Sergio Ramos este unul fericit și nu au motive să se despartă. Ea a precizat că, în prezent, are mai multe proiecte la Madrid, motiv pentru care nu a mai fost văzută atât de des în compania fotbalistului.

”Întotdeauna am fost o familie unită, ne iubim la nebunie și ne bucurăm de fiecare zi împreună. Momentan așa este și va continua să fie așa. În fiecare zi se inventează lucruri noi, niște prostii, dar evident știți că nu avem timp să negăm asta. Se spun atâtea prostii, încât e uimitor.

Sunt bine în Sevilla, genial, e o minune să fii acolo. Am mulți prieteni acolo. E de parcă aș fi acasă. Îmi place orașul, am Madridul unde stau mult timp datorită muncii și am la Sevilla familia mea. E o combinație bună.