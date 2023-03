Anunț de ultimă oră! Agenția Națională de Integritate o acuză pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei, de incompatibilitate și sesizează, totodată, Parchetul General, deoarece edilul s-ar fi folosit de funcție pentru favorizarea unor persoane, care ar fi dus la venituri pentru sine. Potrivit ANI, oficialul USR a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului.

Update 14 martie, ora 12.14. Agenția Națională de Integritate o acuză pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din Capitală, de conflict de interese și incompatibilitate, după ce edilul s-ar fi numit manager al unui proiect finanțat cu bani europeni. Ulterior, aceasta a cerut suspendarea raportului de cercetare al ANI, dar judecătorii de la Curtea de Apel au respins cererea ca fiind „lipsită de interes”.

Update 8 noiembrie, ora 14.46. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a ajuns la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate, unde a explicat că a pus la dispoziţia ANI documentele solicitate şi punctul său de vedere. Edilul USR susține că a deranjat mulţi politicieni conectaţi de zeci de ani la banii autorităţii locale.

„Am venit, astăzi, la sediul ANI pentru a afla de ce mi-au fost încălcate drepturile. Vreau să aflu ce s-a întâmplat cu punctele mele de vedere pe care le-am trimis la această instituţie. Respect ANI, respect legea, dar am nevoie de informaţii suplimentare. În acest moment, ştiu un singur lucru cert, că cel care a făcut sesizarea împotriva mea este fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache (…) Sunt în situaţia în care am aflat dintr-un comunicat de presă că a fost sesizat Parchetul şi prefectul, nu mi s-a transmis nimic oficial. Eu am pus la dispoziţia inspectorului ANI toate documentele cerute şi punctul meu de vedere argumentat, de ce pot conduce un proiect pe fonduri europene. Un proiect anti-şpagă la nivelul Primăriei Sectorului 1 pentru a preveni corupţia în rândul funcţionarilor publici”, a precizat Clotilde Armand.

Potrivit primarului de la Sector 1, PNL şi PSD au ajuns să controleze instituţiile statului, pe care le folosesc ca „arme împotriva adversarilor politici”: „Campania electorală a început mai devreme. Înţeleg care este miza atacului şi faptul că am deranjat pe mulţi politicieni conectaţi de zeci de ani la banii primăriei Sectorului 1. Romprest este doar un exemplu unde prejudiciul este de 1 miliard lei. Festivalul manipulării PSD şi PNL al opiniei publice a început şi continuă. Refuz să cred că ANI a intrat în jocul politic”.

Update 8 noiembrie, ora 07.30. Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 al Capitalei, intervine în scandalul ANI-Clotilde Armand și mărturisește că și el beneficiază de spor de 25% pentru fonduri europene la indemnizație.

„Autodenunț: și eu am spor de 25% pentru fonduri europene la indemnizație. Când am ajuns primar, am întrebat dacă pot renunța la acest spor. Și mi s-a spus clar că NU SE POATE. Că legea nu permite primarului să renunțe la sporul acesta. Am citit cu ochii mei prevederile legale ca să cred acest lucru. Și așa e. Primarul nu poate renunța la sporul de 25% dacă primăria pe care o conduce gestionează proiecte pe fonduri europene.

L153/2017 – art 16 (2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor/viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu 25%. Legea însă permite oricărei instituții să facă titluri de presă”, a precizat Radu Mihaiu pe rețelele sociale.