5 milioane de români vor primi alte pensii: se întâmplă de la 1 ianuarie 2024

Modificări importante vor apărea în sistemul public de pensii, încă din prima lună a anului viitor.

Impactul schimbărilor va fi resimțit de aproape toți pensionarii sistemului public, aproape 5 milioane la număr.

Anul viitor urmează să intre în vigoare o nouă lege a pensiilor. Românii vor primi practic alte pensii, după alte reguli, care ar trebui să-i avantajeze, să le aducă mai mulți bani în portofel și să-i trateze în mod egal, pe principii corecte de contributivitate.

Dacă nu se va reuși lansarea în vigoare a noii legi a pensiilor chiar de la 1 ianuarie, premierul Marcel Ciolacu ia în calcul acordarea unui ajutor unic pentru începutul de an.

Ar fi un fel de măsură de compensare, provizorie, prin care pensionarii să se bucure de un ban în plus, să treacă peste perioada grea de scumpiri, până când va ajunge să se aplice noua lege a pensiilor. Desigur, nu vorbim despre o decizie definitivă, ci despre o măsură aflată la stadiul de discuție, ca o potențială opțiune.

„S-au discutat principiile (legii pensiilor -n.r.). A existat un contract cu Banca Mondială. Au pus trei variante de legea pensiilor. Atât noi, cât şi Comisia considerăm că sunt inechităţi foarte mari în sistem între pensiile foarte mici şi pensiile foarte mari şi normal că se caută – şi Comisia şi toată lumea – caută un echilibru social. Şi măsurile fiscale duc la o echitate socială.

Nu pot să măresc TVA-ul, să tai puterea de cumpărare şi a celui cu 1.000 lei şi a celui cu 100.000 lei, în mod egal. Nimeni nu mai acceptă aşa ceva într-o Europa socială. În acest moment, s-au discutat principiile (legii pensiilor – n.r.). Eu doresc, eu, ca prim-ministru, doresc să trec legea pensiilor anul acesta. De la 1 ianuarie vreau să fie în vigoare”, a afirmat Ciolacu, la Antena 3 CNN.

„La fel cum am făcut şi anul trecut când era prim-ministru domnul Nicolae Ciucă. Atunci am venit cu un ajutor one off şi, la fel, cele mici au fost favorizate şi cele mari au primit mai puţin, dar toată lumea a primit ceva. Uităm când a intrat PSD la guvernare cum era România? Eram într-o criză socială”, a precizat premierul.