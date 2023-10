5 filme pe care nu le poți vedea fără să plângi. Majoritatea se bazează pe povești adevărate

Din când în când, scenariștii, producătorii de film și actorii produc rezultate atât de emoționante încât acestea devin instantaneu parte a clasicismului.

Chiar dacă unele filme au tendința de a fi uitate de cultura pop mainstream, altele rămân prezente în inimile și mințile oamenilor timp de decenii întregi.

Cu toate acestea, chiar și operele cu adevărat semnificative au părțile lor negative, dacă se poate spune așa.

Adesea, poveștile creează prea multă reacție emoțională la public pentru a fi cu adevărat eligibile pentru o a doua vizionare.

Iată cinci filme din această categorie.

The Boy in Striped Pajamas (2008)

The Boy in the Striped Pajamas este un film dramatic bazat pe romanul cu același nume scris de John Boyne.

Acțiunea are loc în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și urmărește povestea lui Bruno (interpretat de Asa Butterfield), un băiat de opt ani, care se mută împreună cu familia sa la periferia unui lagăr de concentrare nazist. Bruno nu înțelege natura războiului și a lagărului, nu cu adevărat.

În timp ce explorează împrejurimile, el întâlnește un alt băiat de vârsta sa, Shmuel, care poartă pijamale în dungi. Cei doi devin prieteni și încep să se întâlnească regulat la gardul care le separă lumile.

Pe măsură ce relația lor de prietenie crește, Bruno începe să înțeleagă treptat atrocitățile naziste și pericolul în care se află Shmuel.

Cu toate acestea, tragedia lovește din plin abia când Bruno decide să intre în lagăr pentru a-l ajuta pe Shmuel să-l caute pe tatăl său dispărut. Într-un final, cei doi copii sunt duși la camera cu gaz și mor împreună.

Filmul scoate în evidență nevinovăția și puritatea copiilor, în contrast cu lipsa de umanitate și cruzimea războiului și a Holocaustului.

Fără niciun dubiu, The Boy in the Striped Pajamas oferă o perspectivă emoționantă asupra impactului distructiv al extremismului asupra vieților celor nevinovați.

Lista lui Schindler (1993)

Lista lui Schindler este un film dramatic regizat de Steven Spielberg, bazat pe povestea adevărată a lui Oskar Schindler, un om de afaceri german care a salvat peste 1.000 de evrei polonezi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Filmul are loc în Cracovia ocupată de naziști și urmărește transformarea lui Schindler dintr-un afacerist lacom într-un erou.

Oskar Schindler, interpretat de Liam Neeson, vine în Cracovia cu intenția de a exploata forța de muncă evreiască ieftină pentru a-și crește profiturile.

Cu toate acestea, pe măsură ce asistă la atrocitățile naziste și la suferința evreilor, el decide să își pună resursele și relațiile în slujba salvării acestora.

El compilează o „listă” a lucrătorilor evrei, cărora le asigură protecția împotriva deportării și exterminării în lagărele de concentrare.

Schindler dă mită și face tot posibilul pentru a-și menține angajații în viață. El riscă totul pentru a-i proteja și devine un simbol al speranței în mijlocul Holocaustului. În cele din urmă, reușește să salveze sute de vieți.

Lista lui Schindler este un omagiu impresionant adus celor care au luptat împotriva răului într-o perioadă devastatoare a istoriei și a câștigat numeroase premii, inclusiv Premiul Oscar pentru Cel mai bun film, în 1994.

Hachi: A Dog’s Tale (2009)

Hachi: A Dog’s Tale este un film bazat pe o poveste reală și emoționantă despre loialitatea unui câine față de stăpânul său.

Regizat de Lasse Hallström, filmul urmărește viața lui Hachiko, un câine din rasa Akita, din Japonia, și legătura specială pe care o dezvoltă cu profesorul universitar Parker Wilson, interpretat de Richard Gere.

Parker Wilson găsește un cățel abandonat pe peronul unei stații de tren și îl aduce acasă. Cu timpul, se atașează profund de Hachi, iar legătura lor devine puternică.

Hachi devine o parte importantă a familiei lui Wilson și îl însoțește în fiecare zi la stația de tren din Shibuya.

Povestea se concentrează pe rutina lor zilnică de a merge și a reveni de la stație, unde Hachi îl așteaptă loial timp de ani întregi chiar și după moartea lui.

Filmul dezvăluie spiritul de loialitate și devotament neclintit al câinelui, care așteaptă până la sfârșitul vieții sale ca stăpânul său să se întoarcă.

Alegerea lui Sophie (1982)

Alegerea lui Sophie este un film adaptat din romanul cu același nume scris de William Styron și regizat de Alan J. Pakula.

Povestea se desfășoară în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și explorează dileme morale grave și consecințele acestora.

Sophie Zawistowski, interpretată de Meryl Streep, este o femeie de origine poloneză care ajunge în lagărele de concentrare naziste.

Aici, ea se confruntă cu o alegere imposibilă impusă de gardianul nazist, interpretat de Kevin Kline. Este nevoită să aleagă care dintre cei doi copii săi va supraviețui: fiul sau fiica. Ea ia o decizie traumatizantă, care o va marca pe viață.

Povestea se desfășoară în paralel cu viața lui Stingo, un tânăr autor interpretat de Peter MacNicol, care se îndrăgostește de Sophie și devine martor la suferința ei.

El încearcă să înțeleagă trecutul și trauma femeii, dezvăluind o poveste complexă despre vinovăție, supraviețuire și traume de război.

Fără dar și poate, Alegerea lui Sophie explorează subtil dilemele morale și efectele devastatoare ale alegerilor imposibile în contextul Holocaustului.

Filmul subliniază durerea și traumele provocate de război și ilustrează complexitatea naturii umane. Interpretările excelente ale lui Meryl Streep și Kevin Kline au reușit să adauge profunzime și autenticitate acestei povești tulburătoare.

The Green Mile (1999)

The Green Mile este un film bazat pe romanul lui Stephen King și regizat de Frank Darabont.

Acțiunea acestui film captivant are loc în anii 1930, într-o închisoare din Louisiana, cunoscută sub numele de The Green Mile, datorită culorii podelei din celula de execuție.

Povestea este relatată din perspectiva lui Paul Edgecomb, un gardian din închisoare interpretat de Tom Hanks.

Paul și colegii săi se confruntă cu o situație extraordinară atunci când în închisoare este adus John Coffey, un om de culoare condamnat la moarte pentru uciderea a două fetițe.

Cu toate acestea, Coffey nu este ceea ce pare: elposedă abilități supranaturale de vindecare și empatie.

Pe măsură ce Coffey își dezvăluie puterile, gardienii încep să se întrebe dacă au condamnat un om inocent la moarte.

Filmul explorează tema corupției, rasismului și brutalității în sistemul penal și arată cum oamenii pot să-și schimbe perspectivele și convingerile în fața evenimentelor supranaturale.

The Green Mile este un film profund emoționant care se concentrează pe tema iertării, sacrificiului și umanității.

