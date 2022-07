Zi de doliu în PSD. A murit fostul senator Viorel Matei

Este zi de doliu în Partidul Social Democrat, după ce a murit fostul senator Viorel Matei. Bărbatul a fost în Parlament, în legislatura 2000-2004, și a deținut mai multe funcții de conducere în diverse organizații agricole. Politicianul PSD a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Vestea tristă a fost dată de un bun prieten.

Viorel Matei (PSD) a murit

Fostul senator PSD de Timiș, Viorel Matei, a plecat la ceruri. Anunțul a fost făcut de fostul director al Direcției Agricole Timiș, Nicolae Oprea, bun prieten cu social-democratul.

„De astăzi, lumea agricolă din județul nostru este mai săracă!! În aceasta dimineață, a încetat sa mai bată inima unui agricultor dârz, cu o voință și putere extraordinară. VIOREL MATEI! De peste 30 de ani am fost împreună, în multe acțiuni și activități pentru semenii noștri! De multe ori am reușit, uneori nu, dar niciodată aprecierea și respectul pentru glie și oameni nu le-am pierdut și mai ales nu le-am încălcat! Sunt convins ca acolo sus in Ceruri este nevoie și de oameni mai fermi și mai hotărâți, uneori mai greu de înduplecat dar drepți!! Discuțiile cu tine, uneori sfaturile și îndemnurile tale îmi vor lipsi!! Dumnezeu in mărinimia și slava lui sa te ierte și sa te odihnească în liniște și pace prietene!!”, a anunțat fostul director al Direcției Agricole Timiș, Nicolae Oprea.

„Ne-a fost un bun prieten”

Și președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a transmis că „am aflat de trecerea în neființă a celui care ne-a fost un bun prieten şi fost coleg social-democrat, fost senator PSD și consilier județean PSD, Viorel Matei. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”.

Jucător cheie în agricultura românească

Potrivit Agrointel, în prima jumătate a anilor 2000, Viorel Matei a fost un jucător cheie în domeniul politicilor agricole ale României, fiind considerat unul dintre cei mai influenți membri ai PSD în branșă. Cu origini în Cernăuți (Ucraina), destinul a făcut ca bărbatul să se stabilească în vestul extrem al țării noastre, mai exact în Cenad, județul Timiș.

Casa în care a locuit politicianul are o poveste aparte, după cum chiar acesta a mărturisit: „A aparținut unei familii de etnici germani care au făcut în Cenad o farmacie model pentru un sat, la standarde demne de mari orașe ale imperiului Austro-Ungar. Noi am cumpărat casa care cândva aparținuse acestor oameni. În această casă li s-au născut copiii. Doi gemeni. Îi naște omului nevasta în 1889 la miezul nopții, de Anul Nou. Primul prunc li s-a născut în 1989, iar al doilea la 3 minute distanță, în 1990. Diferență de an și de secol între ei și așa i-a și înregistrat în certificatele de naștere. Strănepoții lor au venit să vadă casa acum câțiva ani și ne-am bucurat nespus să îi primim”. După Revoluția din 1989, Viorel Matei a ajuns primar și unul dintre marii fermieri din zonă.