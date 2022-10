Zgomotele înspăimântătoare din centrul pământului au o explicație fascinantă: ce spun cercetătorii

Agenția Spațială Europeană (ESA) a lansat săptămâna aceasta cinci minute de sunet înspăimântător, dezvăluind cum sună câmpul magnetic al Pământului. Centrul pământului este înfricoșător.

Magnetismul intern al Pământului, numit magnetosferă, generează un câmp în formă de cometă în jurul suprafeței planetei care oferă protecție împotriva radiațiilor solare și cosmice nocive, precum și împotriva eroziunii atmosferei de către vântul solar, potrivit NASA.

Cum se aude centrul pământului

Cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Danemarca au luat semnale magnetice, măsurate de misiunea satelitului Swarm a ESA, dedicată supravegherii câmpului magnetic, și le-au convertit în sunet. Sunetul rezultat de cinci minute include scârțâituri ciudate și trosnet, precum și sunete asemănătoare respirației profunde, pe care ascultătorii de pe rețelele de socializare le-au descris drept „înspăimântătoare” și că le provoacă „furcături ciudate pe coloana vertebrală”.

De când descoperirea a fost dezvăluită pe 24 octombrie, difuzoarele din Piața Solbjerg din Copenhaga, Danemarca, au difuzat înregistrarea de trei ori pe zi. Planurile sunt să continue acest lucru în fiecare zi la 8:00, 13:00 și 19:00, până pe 30 octombrie.

„Am obținut acces la un sistem de sunet foarte interesant, format din peste 30 de difuzoare săpate în pământ, în Piața Solbjerg din Copenhaga”, a declarat pentru ESA muzicianul și susținătorul proiectului Klaus Nielsen, de la Universitatea Tehnică din Danemarca, despre instalarea live a înregistrării. „Sunetul câmpului magnetic al Pământului este însoțit de o reprezentare a unei furtuni geomagnetice care a rezultat dintr-o erupție solară din 3 noiembrie 2011 și, într-adevăr, sună destul de înfricoșător”, a adăugat Nielsen.

Mai mult, oamenii de știință care studiază mecanismele interne ale Pământului au făcut o descoperire imensă. Este vorba despre o nouă lume ascunsă, conform spuselor lui Jessica Irving, seismolog la Universitatea din Bristol. Un nou studiu publicat în revista Physics of the Earth and Planetary Interiors arată o lume de-a dreptul nouă în interiorul Pământului. Poți citi mai multe despre aceasta, aici.