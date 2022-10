Wisk Aero pregătește o revoluție:când apare taxi-ul zburător și autonom

Startup-ul de mobilitate aeriană Wisk Aero a mărit capacitatea de transport de pasageri a viitorului său taxi aerian de la două la patru și niciunul dintre aceștia nu va fi pilot.

Compania intenționează să scoată pe piață a șasea generație de elicopter electric autonom și va căuta acum certificarea de tip FAA.

Wisk Aero poate fi considerat aproape un veteran în spațiul emergent al taxiurilor aeriene, începând în 2010 și apoi fuzionarea cu Kitty Hawk Corporation a lui Larry Page înainte de a se extinde datorită investițiilor Boeing.

În prezent, care zboară către certificare în Noua Zeelandă și nu numai, după ce a înregistrat peste 1.600 de zboruri de testare, compania se află pe poziția a șasea în indicele SMG Advanced Air Mobility Reality – care urmărește „probabilitatea ca un OEM să își certifice aeronava, să intre în serviciu și să producă mii de unități pe an” – chiar deasupra Archer, dar în spatele unora ca Lilium, Volocopter, Joby și alții.

Designul de a șasea generație este raportat a fi aeronava cu care Wisk intenționează să intre pe piață și, de asemenea, primul taxi aerian autonom, care transportă pasageri eVTOL (decolare și aterizare verticală electrică) care va fi prezentat pentru certificarea de tip FAA – cu Wisk adăugând că a fost conceput pentru a depăși standardele de siguranță a aviației.

Acesta este un eVTOL pentru pasageri cu patru locuri și a fost conceput pentru a zbura în mod autonom datorită eforturilor combinate ale tehnologiilor dovedite, „software de luare a deciziilor bazat pe logică, bazat pe procedura”, o suită de senzori la bord și cotlete de evitare a obstacolelor – deși vor funcționa sub ochii vigilenți ai supraveghetorilor umani de la distanță cu mai multe vehicule, care vor fi gata să preia controlul dacă este necesar.

Specificații tehnice

Dispune de o configurație cu 12 prop, răspândit pe anvergura aripilor de 15 m pentru decolare, cu rândul din față înclinat pentru propulsie în timpul zborului orizontal. Elementele de sprijin din față în tranziție sunt mai mari decât înainte și au cinci lame, în timp ce suporturile din spate cu patru lame se opresc și se blochează în timpul deplasării pentru a reduce rezistența. De asemenea, brațele au fost extinse, iar aripile au fost ridicate deasupra cabinei pasagerilor pentru o siguranță îmbunătățită și pentru a reduce zgomotul din cabină.

Interiorul cabinei are un design inspirat de automobile, care beneficiază de scaune confortabile și bagaje generoase și spațiu de depozitare. Fiecare pasager este tratat cu un afișaj individual care arată informații cheie, cum ar fi cursul și progresul călătoriei, iar Wi-Fi la bord este inclus, precum și puncte de încărcare pentru gadgeturi.

Aeronava a fost dezvoltată, de asemenea, având în vedere accesibilitatea și are interfețe de utilizator personalizate pentru persoanele cu dificultăți de auz sau de vedere și puncte de intrare/ieșire destinate „persoanelor din spectrul mobilității”.

În ceea ce privește performanța, se spune că viteza de croazieră este de 138 mph/222 km/h la 762 – 1.220 m deasupra nivelului solului, iar eVTOL are o rază de zbor de 144 de km per încărcare, cu rezerve. Reîncărcările sunt de așteptat să dureze doar 15 minute. Și Wisk mai spune că vizează un preț țintă de 3 USD per pasager, per km.

Videoclipul de mai jos are mai multe detalii.