Volodimir Zelenski, discurs pentru Parlamentul European: „Luptăm în continuare! Viața va învinge asupra morții și lumina asupra întunericului”

Volodimir Zelensky și președintele parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanchuk, țin, în cursul zilei de azi, un discurs la o sesiune extraordinară a Parlamentului European despre Ucraina, a declarat președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. Tot astăzi, presa ucraineană a raportat că Zelensky vorbește în parlament, unde dă mai multe informații cu privire la ultimele noutăți din cadrul războiului.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a început discursul spunând că Europa nu mai poate să devină dependentă de gazul rușilor și nu mai poate să accepte banii Kremlinului.

„Ne aflăm aici în umbra întunecată răspândită de războiul lui Putin. E un război pe care nu l-am provocat. E o invazie strigătoare la cer asupra unui stat suveran și independent. În numele Parlamentului European, condamn invazia agresivă asupra Ucrainei.

Am implementat o serie de sancțiuni fără precedent. Am mers mai departe și vom oferi arme atât de necesare ucrainienilor. Am declarat că avioanele Rusiei și avioanele private ale oligarhilor nu mai au ce căuta pe cerul nostru. Am cerut ca Rusia să fie deconectată de la sistemul SWIFT. Am interzis sistemele de propagandă ale Kremlinului. Europa e gata să meargă mai departe. Recunoaștem perspectiva europeană a Ucrainei”, a spus Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.