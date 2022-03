Volksswagen ID.Buzz, cel mai nou model electric: tot ce știm despre el

La aproape 75 de ani de când primul Volkswagen Type 2 a ieșit din linia de asamblare și a intrat în analele Americana ca o legendă a counter culture-ului anilor 1960, VW lansează din nou vehiculul emblematic – de data aceasta ca mașină electrică.

ID.Buzz va apărea pentru prima dată în Europa și va fi disponibil cu o serie de opțiuni. Există chiar și o versiune autonomă de nivel 4, care își va începe programul-pilot Shared Riding Model la Hamburg în 2025.

ID.Buzz este construit pe matricea modulară de acționare electrică a VW și este de fapt cel mai mare model dezvoltat până în prezent pentru platformă. MEB este aceeași bază pe care Ford intenționează să o utilizeze pentru unul dintre vehiculele sale de pe piața europeană în 2023.

ID.buzz va veni echipat cu un acumulator de 77 kWh puțin mai mic decât pachetul de 82 kWh din ID.4, care este, de asemenea, bazat pe platforma MEB, cu o capacitate de încărcare de 170 kw care alimentează un motor spate de 150 kw. Va fi capabil de încărcare bidirecțională, cel puțin în modelul european, permițând transferuri de energie de la vehicul la casă.

Retro-ul nu aratăt niciodată atât de bine

Modelul de pasageri va avea cinci locuri cu 1,21 metri cubi de spațiu de marfă, în timp ce Cargo va oferi 3,9 metri cubi prin înlocuirea scaunelor din spate cu un compartiment despărțitor în spatele rândului din față. Pentru interior, designerii VW s-au inspirat din estetica Microbusului, trăgând elemente de stil din generația T1 de vehicule și asortând pernele scaunelor, panourile de bord și ornamentele ușii în culoarea vopselei exterioare a vehiculului, dintre care cumpărătorii vor avea alegerea dintre șapte opțiuni de culoare solidă și patru scheme în două tonuri (alb + altă culoare).

Versiunea europeană a prezentat o serie de caracteristici impresionante de conducere autonomă, inclusiv Active Lane-Change Assist și Park Assist Plus, precum și partajarea datelor V2X, ceea ce înseamnă că ID.Buzz poate partaja informații despre pericolele rutiere atât cu vehiculele activate din jurul său, cât și cu infrastructura de trafic din jur. Actualizările OTA vor fi standard și pe Buzz.

VW a remarcat, de asemenea, în timpul prezentării, munca extinsă pe care a depus-o pentru reducerea impactului asupra mediului care decurge din producția ID.Buzz.

În general, VW speră să-și reducă emisiile de carbon în Europa cu 40% până în 2030 și să atingă neutralitatea climatică, ca parte a planului său Way to Zero, până în 2050.