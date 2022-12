Viktor Orban, discurs la final de an. „Am depășit hungarofobia liderilor UE”. Obiectivul pe 2023: „Să rămânem în afara războiului”

Premierul ungar Viktor Orban promite să mențină abordarea de anul viitor, în care Ungaria va rămâne cât mai departe de războiul din Ucraina. Orban a declarat acest lucru miercuri, în cadrul unei ultime conferințe de presă din an, scrie Telex.

Viktor Orban, bilanțul anului 2022

Orban a numit una dintre realizările remarcabile ale guvernului său în acest an faptul că Ungaria a reușit să „stea departe” de războiul din Ucraina.

El a spus că există doar perdanți în acest război, pe care Orban îi consideră țările beligerante – Ucraina și Rusia – precum și Europa care suferă din cauza sancțiunilor și se confruntă cu recesiunea economică.

„Europa se îndreaptă deja spre război. Cine furnizează arme este implicat până la glezne în el, cine antrenează soldați este implicat până la brâu, cine antrenează o întreagă țară beligerantă este implicat până la urechi în război”, a spus Orban, exprimându-și speranța că Europa nu se va trezi implicată până la gât în război.

Potrivit acestuia, Ungaria va rămâne pe tușă și anul viitor, dar va oferi ajutor umanitar refugiaților din Ucraina.

Principalele declarații făcute de premierul ungar

„Acesta a fost cel mai dificil an al Ungariei de la schimbarea de regim, a declarat Viktor Orbán la conferința sa de presă internațională.

Potrivit premierului, „Bruxelles-ul și lumea liberală au vrut un guvern de stânga”, independența țării a fost protejată în alegeri, am rămas în afara războiului, am ținut piept migrației și am păstrat economia bazată pe muncă”.

„În 2023, cel mai important lucru va fi să rămânem în afara războiului, a recesiunii europene și să menținem inflația la o singură cifră. (…) Scutirea de impozit până la vârsta de 25 de ani este majorată la 30 de ani pentru femeile care au copii. Ei încearcă să mențină împrumutul pentru copii.”, a spus el.

Am reușit să ajungem la un acord cu UE, acesta este al șaselea mare succes, am reușit să depășim „hungarofobia” din partea liderilor UE, a mai spus premierul ungar.

În cazul Ucrainei, este nevoie mai întâi de o încetare a focului și apoi de o negociere ruso-americană. Cu toate acestea, potrivit lui Orban, Ucraina poate fi independentă și suverană doar dacă integritatea sa teritorială este păstrată. Deocamdată, premierul ungar nu merge la Kiev.

Țara va avea nevoie de împrumuturi internaționale, dar nu va exista un împrumut de la FMI.