VIDEO The Grinch se întoarce și e mai sângeros ca oricând: când vezi The Mean One la cinema

După ce a furat Crăciunul, The Grinch s-a întors și se pare că vrea și mai mult decât atât. Asta poți vedea într-un nou film, cu adevărat de groază, de data aceasta.

Noul film de groază de Crăciun ne arată o întorsătură destul de macabră în ceea ce îl privește pe personajul creat de Dr. Seuss, cel care urăște sărbătorile de iarnă.

David Howard Thornton, cunoscut pentru rolul lui Art the Clown, în filmele Terrifier, conduce distribuția The Mean One în rolul personajului The Grinch, alături de Krystle Martin, în rolul Cindy You-Know-Who, Chase Mullins, John Bigham și Erin Baker.

Trailerul pentru noul film horror cu The Grinch, Cel Rău, a fost oficial lansat

Cu puțin peste o săptămână înainte de lansarea în cinematografe, trailerul oficial The Mean One a ajuns pe YouTube.

The Mean One este cel mai recent film de acest gen. Rhys Frake-Waterfield a adoptat o tehnică similară și pentru Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, dar lucrează și la un Peter Pan la fel de sinistru.

De asemenea, a fost anunțat recent că Frake-Waterfield va produce inclusiv un film de groază bazat pe căprioara Bambi.

Având în vedere că The Mean One este programat pentru lansare la începutul lunii decembrie, se poate spune că urmează o perioadă dificilă, de vreme ce, în 2022, au fost lansate multe filme de groază, însă nu neaparat toate din genul slasher, ce-i drept.

Începând cu luna ianuarie a acestui an, majoritatea filmelor de groază lansate au stabilit o tendință pozitivă în sălile de cinema, variind între succesul spectaculos înregistrat de The Black Phone sau chiar de Nope, al lui Jordan Peele, până la X, Pearl, Barbarian, Terrifier 2 și Smile, toate acestea reafirmând puterea încă mare pe care o are această nișă de cinematografie.

Numai timpul va decide dacă The Mean One va fi un succes sau un eșec total, odată ce va ajunge în cinematografe, în data de 9 decembrie 2022.