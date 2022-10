VIDEO Tanc rusesc, filmat în timp ce se învârte în cerc, fără oprire, pe frontul din Ucraina. Care este motivul, imagini virale

O înregistrare video face furori pe rețelele sociale. În imagini apare un tanc rusesc T-80BV care se învârte în cerc, fără oprire, după ce una dintre șenile a fost distrusă. Explicația ar fi una macabră: toți membrii echipajului sunt fie decedați, fie grav răniți, incapabili să mai controleze blindatul.

Au existat multe filmări cu vehicule de luptă avariate în războiul ruso-ucrainean, dar ocazie rară este să vedem că rămân funcționale după ce au fost bombardate. Însă, în filmarea recent descoperită, un tanc rusesc T-80BV se află într-o situație și mai ciudată.

Imaginile au fost filmate cu o dronă ucraineană și arată tancul care desenează non-stop cercuri pe un câmp din Ucraina, atâta vreme cât motorul continuă să funcționeze. Deși vehiculul blindat este scăpat de sub control, motorul nu s-a oprit, așa că tot desenează cercuri pe câmp.

O altă filmare, publicată în secțiunea de comentarii a postării de pe contul de Twitter – Ukraine Weapons Tracker, surprinde un moment anterior avarierii tancului, în care o dronă ucraineană lansează grenade asupra echipajului aflat în exteriorul vehiculului. Cel puțin un proiectil lovește în plin un militar.

Există cel puțin două înregistrări ale acestui eveniment, care au fost postate, printre altele, pe Twitter. În primul videoclip, se poate vedea un petic rotund de pământ negru, în jurul căruia se învârte un tanc avariat. După cum arată descrierea, conducea de mult timp. Se crede că echipajul a murit sau este grav grănit, iar motorul a continuat să funcționeze. Imaginile au devenit rapid virale. În decurs de o jumătate de oră, a fost vizionat de aproape 100.000 de ori pe un singur cont de Twitter. Autenticitatea videoclipului nu a putut fi confirmată de surse independente.

Tancul rusesc T-80BV este o versiune îmbunătățită a modelului sovietic din anii 1960. Designul rezervorului a fost modernizat de multe ori. În 1985, noul model a fost prezentat, cu armură reactivă întărită Kontakt-1. Cel mai recent raport al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei arată că 2.537 de tancuri ale armatei lui Putin au fost distruse de la începutul invaziei (la acest bilanţ au fost adăugate opt noi utilaje în ultimele 24 de ore).

#Ukraine: A Russian T-80BV tank was hit by Ukrainian fire, losing a track and with the crew killed/wounded- but the engine was still running, leading to a never ending collection of circles. pic.twitter.com/xIX5pPMEAH

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 16, 2022