VIDEO Serghei Șoigu, prins cu minciuna că se află în Ucraina. Unde era, de fapt, ministrul rus al Apărării când s-a filmat în elicopter

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a pretins că a vizitat, duminică, „pozițiile rusești înaintate” din Ucraina. De fapt, oficialul de la Moscova ar fi mers la 80 de kilometri de linia frontului, în Peninsula Crimeea, anexată ilegal de președintele Vladimir Putin în 2014. Cine l-a dat de gol pe Șoigu.

Moscova a publicat imagini video din elicopter, dintr-o așa-zisă vizită a lui Serghei Șoigu în Ucraina, în care „a inspectat pozițiile înaintate ale unităților rusești”. Potrivit Ministerului rus al Apărării, oficialul a vorbit cu trupele sale despre evaluarea actuală a câmpului de luptă, fiind „pe linia frontului” și la un „post de comandă”.

Pretinsa „vizită” a ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, pentru „înaintarea poziţiilor rusești” în Ucraina, s-a dovedit a fi la mai mult de 80 de kilometri distanţă de linia frontului, scrie Kyivindependent.

În weekend, Ministerul rus al Apărării a relatat că Șoigu a inspectat trupele țării implicate în „operațiunea militară specială”, în zonele ocupate din Ucraina. A publicat inclusiv un videoclip în care ministrul rus se afla într-un elicopter militar, explicând că acesta a stat de vorbă cu soldații despre evaluarea actuală a frontului.

Doar că utilizatorul de Twitter – @GlasnostGone – și voluntarii din cadrul proiectului GeoConfirmed au geolocalizat tranșeele din videoclipul postat de Ministerul rus al Apărării cu Șoigu. Așa au aflat că oficialul militar a survolat, de fapt, o zonă din Crimeea, peninsulă anexată ilegal de Rusia în 2014. Satul Armyansk se află la peste 80 de kilometri distanță de cele mai apropiate poziții ucrainene.

Kremlinul numeşte invazia sa în Ucraina o „operaţiune militară specială” de „demilitarizare” şi „denazificare” a Ucrainei, dar Kievul şi aliaţii săi occidentali acuză că este un act de cucerire neprovocat.

Shoigu inspected the grouping of troops in the zone of the special operation in Ukraine

The Minister of Defense of Russia made a working visit to the territory of the Southern Military District: pic.twitter.com/wZB3CHg8dY

— /Spriter/ (@Spriter0000) December 18, 2022