VIDEO Reacția lui Vladimir Putin în momentul în care regiunea Lugansk a fost capturată de soldații săi

Rusia a preluat controlul asupra zonei Lisiciansk, ultimul oraș din regiunea Lugansk (estul Ucrainei) care se afla încă sub control ucrainean. Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a raportat președintelui Vladimir Putin că armata rusă a cucerit și o serie de așezări din apropiere. Liderul de la Kremlin a reacționat imediat.

Lugansk este una dintre cele două regiuni care formează Donbasul, partea de est a Ucrainei unde a început conflictul cu separatiștii susținuți de ruși în 2014. Zona a devenit punctul central al ambiției militare a lui Putin în Ucraina, după ce trupele sale nu au reușit să preia controlul Kievului la începutul acestui an. Căderea orașului Lisiciansk apropie Moscova de atingerea obiectivului de a prelua Donbasul.

La aflarea veștii că regiunea Lugansk se află în mâinile rușilor, Vladimir Putin i-a felicitat pe soldații săi pentru „dobândirea victoriei”. Momentul a fost relatat de televiziunea rusă, care spune că ministrul Apărării, Serghei Șoigu, i-a raportat liderului de la Krmelin progresele realizate de armată.

Potrivit ministrului rus, regiunea orașelor Severodonețk și Lisiciansk a fost înconjurată două săptămâni, iar pierderile adversarilor s-ar ridica la 5.469 de soldați uciși. Președintele Rusiei i-a transmis lui Șoigu că militarii care au luptat în Lugansk vor fi recompensați pentru curaj și că acum trebuie să se odihnească.

