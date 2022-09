VIDEO Mașina care plutește, testată în realitate: merge până la 230 km/h și e mai sigură decât ai crede

Când credeai că le-ai văzut pe toate, China a început să testeze mașini plutitoare. Dincolo de ambiția aproape absurdă a asiaticilor, marele avantaj al unui astfel de bolid este viteza, dar, mai ales, siguranța pasagerilor.

Nu mai puțin de 2,8 tone avea prima mașină plutitoare testată de chinezi. Aceasta folosește tehnologie Maglev, precum trenurile cu același nume. Asta înseamnă că operează pe o un mecanism de levitație electromagnetică, la o distanță foarte mică de carosabil, doar 35 de milimetri.

Chinezii au construit o autostradă de 7 kilometrii pe o autostradă din estul Chinei, conform agenției de presă Xinhua. Mașina nu a fost una creată special pentru a fi plutitoare, ci vorbim de o mașină tradițională, clasică, modificată în scopul compatibilității cu Maglev. Practic, a fost dotată cu o rețea de magneți permanenți destinați levitației. În plus, pe autostradă, a fost montată o șină conductoare care a permis mașinii să plutească. Ca referință, modul în care funcționează acest sistem este cel de câmp electromagnetic. Este ca și cum ai doi magneți cu același pol, care se resping, ținuți în presiune la o distanță foarte mic, dar atingerea lor este imposibilă.

Conform datelor oferite de autoritățile chineze, dezvoltarea vehiculelor Maglev reprezintă o prioritate, după cum a insistat Deng Zigang, profesor în cadrul universității din Chengdu. În opinia sa, această tehnologie reprezintă viitorul transportului sigur de persoane, pentru că va contribui semnificativ la reducerea consumului de energie și, implicit, la creșterea autonomiei mașinilor.

În aceeași zi, au fost testate nu mai puțin de 8 mașini diferite, inclusiv cinci vehicule pe bază de energie regenerabilă. Au fost făcute teste la 200 km/h, dar și la o viteză maximă de 230 km/h. Toate teste au fost efectuate pe o porțiune de autostradă de 7,9 kilometri modificată în acest scop.

Running in the air! A #maglevcar conducts a road test in #China‘s Jiangsu Province. pic.twitter.com/1pjU9TuTnv

— Ji Rong嵇蓉 (@JiRongMFA) September 9, 2022