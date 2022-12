Pasagerii unui avion ce survola cerul Republicii Moldova au văzut coloane uriașe de fum de la exploziile din Ucraina. Nu este clar dacă imaginile arată atacurile cu rachete de vineri dimineață sau dacă au fost surprinse în altă zi. Bombardamentele masive ale rușilor au făcut ca sistemul energetic ucrainean să piardă mai mult de jumătate din capacitate, a precizat operatorul Ukrenergo.

Atacurile asupra Ucrainei sunt atât de intense, încât coloane uriașe de fum se observă din spațiul aerian al țării vecine. Imaginile au fost văzute dintr-un avion ce zbura deasupra Republicii Moldova, scrie Sky News.

Ministrul ucrainean al Energiei, Herman Halușcenko, a spus că nouă instalații energetice au fost avariate azi. Unele zone, inclusiv Harkov și Poltava, au pene de curent. Potrivit autorităților, doar vineri, rușii au tras peste 60 de rachete asupra Ucrainei, de la sol, din aer și de pe mare, notează BBC.

Reprezentantul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate Ucrainene, Iuri Ignat, susține că Rusia a folosit în premieră bombardiere strategice parcate în apropierea aerodromului Engels. Totodată, s-a tras din nordul Mării Caspice.

Comandamentul Forțelor Aeriene semnalează că inamicul a testat tactici care implică dispersarea maximă a atenției apărării ucrainene. Armata rusă a lansat peste 60 de rachete în ultimele sale atacuri, acuză Kievul. Totuși, bombardamentele „nu au fost o surpriză, am fost avertizați de săptămâni întregi” și „este puțin probabil să fie ultimele”, mai spun oficialii din apărare.

În opinia sa, loviturile rușilor trimit un mesaj Occidentului că Ucraina are nevoie de sisteme de apărare aeriană pentru protejarea orașelor. De asemenea, Sak a relatat că ultimele comentarii ale celor mai importanți oficiali ucraineni din domeniul Apărării, care au avertizat că Rusia ar putea pregăti o nouă ofensivă terestră la începutul anului viitor, demonstrează că „este prea devreme să ne relaxăm”.

Președintele Vladimir Putin, acuză el, vrea în continuare „să controleze întreaga Ucraină, iar mesajul este că războiul este departe de a se fi încheiat”. Ofensiva ucraineană de recucerire a teritoriilor aflate acum sub ocupație rusă va fi reluată imediat ce condițiile meteorologice se vor îmbunătăți, a explicat consilierul. „Avem câteva surprize pentru inamicul nostru”, a adăugat Sak, fără să ofere mai multe detalii.

