VIDEO – Honda, PS5, NASA, Musk – Playtech News Bytes 19

Playtech News Bytes a ajuns la episodul nouăsprezece, motiv pentru care, și de această dată, atragem atenția asupra celor mai interesante subiecte din ultima săptămână, într-un format prietenos și ușor de urmărit, mai ales de pe ecranul telefonului.

În viitor, vei putea cumpăra o mașină Honda cu PS5 încorportat

Se pare că Honda vrea să îi dea lecție serioasă lui Elon Musk, atunci când vine vorba de entertainment pe drum. Și așa cum fac japonezii de obicei, vor să o facă cu stil. Dacă în prezent poți cumpăra o Tesla cu un procesor Ryzen 5000 la bord, în viitor vei putea cumpăra o Honda care va avea încorporat un Playstation 5. Acum, ce-ar fi să stăm puțin să ne imaginăm cum ar arăta drumurile noastre toate… către birou. Sau cum am putea merge către munte jucând God of War Ragnarok și alte titluri celebre. Mda, cam frumos, dar hai să revenim la realitate. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Honda ar trebui să dezvolte și un super sistem de self driving, altfel, nu văd cum am putea să conducem și să ne jucăm în același timp. Totuși, chiar și așa va trece un timp până vom avea încredere deplină în aceste sisteme. Asta tot Tesla ne-a învățat. Sony și Honda s-au aliat la începutul acestui an. Hoda se ocupă de design, iar Sony, de partea de hardware și soft. Această alianța va ajuta Honda să facă doar mașini elecrice până în 2040.

NASA prezice că oamenii vor putea locui pe Lună chiar în acest deceniu

Eu tot spun de ceva vreme aici că pe noi nu ne mai atrage planeta Pământ și ieșim în spațiu din ce în ce mai des. Ba lansăm reclame pe orbită, ba printăm organe 3D. Practic, nu există săptămână să nu avem câte o știre despre noile tehnologii trimise în spațiu. Ei bine, astăzi sper să vă surprind. NASA a cam observat că polul sudic lunar arată că pe Lună există rezerve mari de apă sub formă de gheață. Ele sunt ascunse în craterele adânci și întunecate de acolo. Dacă acest lucru se confirmă, practic, suntem cu un pas mai aproape de Marte. De ce? Păi, pentru că tot NASA ar vrea să construiască o fabrică de combustibil pentru rachetele care transportă exploratorii pe Marte. Planul este de explora cât mai mult din spațiul cosmic.

Rămânem la înălțime, adică în stratosferă, și vă spunem că turismul spațial pare din ce în ce mai posibil

Nu înțeleg de ce se vorbește depre turism spațial în acest context, dat fiind faptul că oamenii care vor plăti pentru această experiență vor ajunge doar până în stratosfera planetei Pământ. Să dai 125.000 de euro și să nu mergi măcar până în spațiu? Asta chiar este inacceptabil! Bine, eu cred că sunt doar invidioasă că nu am posibilitatea să fiu printe primii turiști care vor călători acolo. Așa, deci, să vă povestesc depre Space Pespective și despre proiectul lor. Practic, din 2024, turiștii ar putea călători în stratosferă, într-o capsulă sferică albă, numită Neptun. Acest glob cu geamuri largi de sticlă va oferi o vedere clară asupra Pământului. Propulsorul ar fi un balon translucid masiv umplut cu hidrogen, care ar urca cu o viteză de 10 kilometri la oră. În total, opt pasageri ar avea loc în ambarcațiune, împreună cu un pilot, care s-ar asigura că totul merge bine. Întregul zbor ar urma să dureze aproximativ șase ore, cu două ore petrecute deasupra Pământului.

Bineînțeles că urmează o știre cu Elon Musk. De această dată, el vrea să își construiască propriul telefon mobil

Într-adevăr, Musk a spus de curând că va începe un lung șir de schimbări în ceea ce privește platforma Twitter. Unele vor fi schimbări bune, altele, mai puțin bune. Totuși, timpul va decide care au fost deciziile corecte. Între timp, în urma acestor declarații, Musk a mai luat o decizie importantă, și anume amnistia conturilor blocate. A fost o întreagă controversă legată și de acest capitol, însă cel mai important efect al acestei decizii ar fi riscul ca gigantul rețelelor sociale să fie expulzat din magazinele de aplicații App Store și Google Play. Deși sună tragic, mogulul nu pare a fi speriat, iar împreună cu susținătorii săi, a găsit soluție și la această problemă. El a spus că, dacă situația o va impune, o să construiască un telefon, ca un fel de rival pentru Google și Apple. De fapt, el nu este la primul gând de acest gen – există declarații și rapoarte referitoare la telefonul lui Musk încă din 2017.

Vorbim astăzi și despre un brand autohton care este foarte prietenos cu natura

Tellur este primul brand din România care protejează natura cu adevărat. Cum? Ei bine, gama Tellur Green cuprinde boxe bluetooth, încărcătoare și cabluri realizate din materiale biodegradabile, reciclate și reciclabile. Ele sunt făcute din fibră de grâu, nailon sau plastic reciclat, iar ambalajele sunt, de asemenea, confecționate din materiale „verzi“. Să știți că ele au aceleași performanțe ca și produsele convenționale. În plus, această companie investește și 1% din valoarea fiecărui produs în programul de împăduriri. Bun, și acum, pe scurt, vreau să vă prezint trei dintre produsele care mie mi-au atras atenția cel mai mult. Primele sunt niște căști wireless foarte drăguțe, relizate din fibră de grâu și platic reciclat. Mai avem o tastatură și un mouse care, la fel, sunt eco friendly și sunt foarte performante. Bineînțeles că închidem această mică prezentare cu un powerbank de 10000 mah extrem de folositor, mai ales dacă uitați să vă încărcați telefonul. Așa cum fac eu de obicei. De reținut este că toate aceste produse sunt construite pentru a proteja naturăa Un exemplu pe care mulți ar trebui să îl urmeze.