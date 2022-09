VIDEO Fiul lui Peskov, sunat în direct să se înroleze pentru lupta lui Putin. Răspunsul este neașteptat

Nikolai, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu dorește să se înroleze pentru a lupta în războiul lui Vladimir Putin din Ucraina, deși se încadrează în limita de vârstă. „Eu sunt Domnul Peskov, voi rezolva problema la un alt nivel”, a răspuns acesta, în direct, la un canal TV rus.

După ce președintele Vladimir Putin a decretat mobilizare militară parțială în Rusia, bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani nu mai au voie să părăsească țara. Inclusiv Nikolai Peskov, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, este eligibil pentru înrolare. Acesta a fost sunat, în direct, de către un prezentator care s-a dat drept reprezentant al comisariatului pentru a-i aduce la cunoștință că trebuie să se prezinte la sediu.

Când a aflat motivul apelului, tânărul de 32 de ani a devenit nervos, explicând că nu are de gând să meargă la comisariat pentru că el este „Domnul Peskov”. Mai jos redăm dialogul dintre cei doi:

Prezentator TV: Alo, de la comisariatul militar vă sun, puteți vorbi?

Nikolai Peskov: Da, pot.

Prezentator TV: Bună ziua, haideți să nu închidem telefonul, așa cum ați făcut ultima dată.

N.P.: De ce mă sunați și mă lăsați să aștept?

Prezentator TV: Pentru că, domnule Nikolai, eu pot vorbi așa cu dumneavoastră. Vă sun pentru că astăzi v-a fost trimisă o citație la care încă nu ați răspuns. Acolo era indicat un număr la care ar fi trebuit să sunați și mâine, la 10 dimineața, să vă prezentați la comisariatul militar. În primul rând, de ce nu ați sunat și, doi, aveți de gând să veniți la comisariat?

N.P.: La 10, eu, bineînțeles, nu voi veni nicăieri. Trebuie să înțelegeți, când conștientizați că eu sunt „domnul Peskov”, cât de nu neapărat corect este ca eu să mă aflu acolo. Mai pe scurt, eu voi rezolva această problemă la alt nivel!

Prezentator TV: Interesantă amenințare, la ce nivel vă referiți?

N.P.: Nu este o amenințare, eu doar trebuie să înțeleg ce se întâmplă și ce drepturi am.

Prezentator TV: Se întâmplă o mobilizare, Nikolai, sper că urmăriți știrile și eu nu înțeleg de ce amenințați, eu doar v-am văzut numele pe listă și trebuia să vă sun.

N.P: De ce ameninț, eu nu ameninț. Eu sunt pe aceeași parte cu voi, doar trebuie să înțeleg ce am de făcut.

Prezentator TV: Iertați un militar, doar vreau să concretizez, pot bifa aici că ești de acord să mergi voluntar pe front.

N.P.: Nu trebuie să-mi bifați așa ceva! Prezentatorii unui program de opoziție încearcă să contacteze copiii oficialilor de la Moscova pentru a demonstra că aceștia sunt privilegiați și carne de tun vor ajunge doar rușii care nu sunt unși de puterea de la Kremlin. De altfel, încă de la începutul războiului, presa de opoziție din Rusia a scris, de mai multe ori, că înalții demnitari și-au scos copiii în afara granițelor Rusiei.

Vladimir Putin a creat panică în Rusia cu decretul privind mobilizarea parțială, denunțând faptul că „Occidentul vrea să ne distrugă țara”. Potrivit ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, circa 300.000 de rezerviști vor fi chemați la luptă.

