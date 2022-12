VIDEO Cel de-al treilea sezon din Jack Ryan, gata de lansare: noul trailer, publicat pe Twitter de Amazon Prime

Cum lansarea sezonului trei din Jack Ryan se apropie cu pași repezi de fani, Prime Video a publicat un nou trailer destul de interesant, în care poți vedea ce ți se pregătește, cât de curând.

În imagini, îl putem vedea pe eroul interpretat de John Krasinski cum încearcă să dea de capăt unei noi conspirații.

Bazat pe seria de cărți aparținând lui Tom Clancy, scenariul din Jack Ryan urmărește povestea unui analist CIA, devenit agent de teren, care încearcă să scoată la iveală diferite comploturi teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii.

Primul sezon s-a lansat pe Prime Video în 2018, iar al doilea sezon, un an mai târziu, în 2019.

Ne putem aștepta ca sezonul al treilea din Jack Ryan să aibă loc la scurt timp după evenimentele din sezonul al doilea, Krasinski lucrând contra-cronometru pentru a opri un grup de teroriști ruși care încearcă toată ardoarea să resusciteze URSS și să detoneze o armă nucleară.

Recent, pe contul oficial de Twitter al Amazon Prime Video, a fost publicat un clip în care vezi ce urmează pentru personajul interpretat de Krasinski. Îl poți vedea în subsolul acestui articol.

Din trailer poți observa, de asemenea, că și cel mai recent sezon va fi plin de acțiune, așa cum deja ești obișnuit din primele două. Așadar, dacă ești un fan al acestei nișe, producția poate fi exact ceea ce trebuie.

Totuși, așa cum menționam anterior, nu putem să nu remarcăm cum sezonul al treilea s-ar putea să fie mai real decât oricând, luând în calcul modul în care se desfășoară evenimentele prezentului. Bombe nucleare, „URSS”, ruși, iată numai câteva dintre elementele care pot fi asociate cu timpurile pe care le trăim.

Jack’s on the run. The new season of Tom Clancy’s #JackRyan arrives December 21 on Prime Video. pic.twitter.com/i68K3KYD23

— Prime Video (@PrimeVideo) December 1, 2022