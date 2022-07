VIDEO Boris Johnson a ținut ultimul discurs în calitate de premier. Și-a luat rămas-bun în aplauze: „Hasta la vista, baby”

Premierul demisionar al Marii Britanii, Boris Johnson, a susținut, miercuri, 20 iulie, ultimul său discurs în calitate de prim-ministru, în Parlamentul de la Londra. „Hasta la vista, baby” este replica folosită de oficial pentru a-și încheia mesajul, urmat de râsete și aplauze din partea Partidului Conservator.

Boris Johnson şi-a luat la revedere, miercuri, de la parlamentarii britanici în ultima sa sesiune de întrebări în calitate de premier, în cadrul căreia şi-a apărat bilanţul şi a încheiat apoteotic cu formula „Hasta la vista, baby” (trad. rom. – „Pe curând, iubito”), în aplauzele conservatorilor. Pentru unii, invocarea celebrei replici a lui Arnold Schwarzenegger (în seria de filme „Terminator”) este un indiciu că se va întoarce pe scena politică.

Johnson și-a apărat cei trei ani tumultoși de guvernare – de la Brexit, vaccinurile împotriva Covid și Ucraina – și i-a lăudat pe candidații care luptă pentru a-l succeda, în timp ce a respins atacurile opoziției la ultima sa sesiune de întrebări ca prim-ministru.

„Eu am ajutat, noi am ajutat, să trecem această țară printr-o pandemie și am pus umărul la salvarea unei alte țări de la barbarie. Și, sincer, asta este suficient pentru a merge mai departe. Misiune în mare parte îndeplinită. Vreau să le mulțumesc tuturor celor de aici. Hasta la vista, baby”, și-a încheiat Boris Johnson ultimul discurs în Parlamentul britanic.