Un polițist rus a fost împușcat, marți, de un individ „îmbrăcat în haine de camuflaj”, care a deschis focul cu o Kalașnikov asupra agenților din orașul Novoșahtinsk, regiunea Rostov, la 20 de kilometri de frontiera cu Ucraina, relatează agenția de știri rusă TASS, care citează Direcția Principală regională a Ministerului Afacerilor Interne. Autoritățile îl caută acum pe atacator, despre care se crede că ar fi un dezertor din armata rusă

Bărbatul înarmat a deschis focul cu o pușcă mitralieră AK-47 la periferia Novoșahtinsk, aflat lângă frontiera cu Ucraina, și a împușcat un polițist. Mai mulți oameni ai legii ar fi răniți. Din cauza atacului, grădinițele au fost închise, la fel și ieșirile din oraș. Locuitorii au primit recomandarea să rămână în casă.

Autoritățile din regiunea Rostov au declanșat o căutare a unui bărbat înarmat, care a tras în polițiștii din Novoșahtinsk. Agenții au fost atacați în apropierea postului vamal de la marginea orașului. Potrivit oficialilor ruși, poliția căuta o femeia dispărută, când un bărbat în camuflaj a ieșit din pădure și a început să tragă cu un Kalașnikov.

Unele relatări spun că atacatorul a deschis focul asupra unei mașini de poliție, în timp ce alți martori susțin că schimbul de focuri a avut loc în pădure. Ulterior, grădinițele și ieșirile din oraș au fost închise, iar cetățenii nu trebuie să iasă pe străzi.

Poliția din regiunea rusă Rostov vânează un presupus dezertor din armata rusă, care deschis focul asupra ofițerilor din orașul Novoșahtinsk (sudul țării), lângă granița ruso-ucraineană.

Preocupările de securitate din orașul situat la doar 20 de kilometri de granița cu Ucraina urmează unui val de atacuri asupra Rusiei și atribuite Kievului. Loviturile cu drone la aerodromul militar din Kursk au incendiat, marți, un rezervor de stocare a petrolului, în timp ce Moscova a acuzat, luni, Ucraina pentru două atacuri similare, după ce exploziile la baze aeriene din regiunile Riazan și Saratov au ucis trei militari și au rănit alți patru.

Regiunile de graniță rusești continuă să resimtă efectele conflictului, imaginile prin satelit arătând tranșee săpate și blocaje rutiere în regiunea de graniță Belgorod. Totuși, focurile de la Novoșahtinsk sunt primul caz suspect al unui dezertor care s-a întors în Rusia și a împușcat oficiali ai securității.

Police in Russia’s #Rostov region are looking for an armed man wearing camouflage who shot at police in #Novoshakhtinsk, a border city with Ukraine, according to local authorities. pic.twitter.com/ZYwRmGJgns

