Vești bune pentru angajații români, s-a întâmplat deja cu salariile lor, în 2022: ce spun cifrele, ce urmează anul viitor în România

În timp ce angajatorii români trăiesc o incertitudine permanentă când vine vorba de incertitudinile din piața muncii, angajații se chinuie să supraviețuiască și să adapteze la valul copleșitor de scumpiri.

Oficialii eJobs au publicat de curând o radiografie a pieței muncii din România prin intermediul unui sondaj la scară largă. Cu această ocazie, am aflat că aproximativ 44% dintre intervievați au perceput acest an 2022 ca fiind plin de incertitudini și provocări. Pe de altă parte, aproximativ o treime dintre participanții la analiză, 32,4% sunt surprinzătoare de optimiști. Pentru ei a fost un an de creștere, cu surprize plăcute și mai ușor decât 2021.

Criza financiară vine cu un stres în plus vizavi de schimbarea jobului

Nu mai puțin de 68,5% dintre respondenți, peste două treimi, au insistat pe faptul că, din prisma carierei, acesta a fost un an stabil, fără schimbări de joburi. În același timp, vizavi de planurile pe 2023, aproximativ 23,4% speră să lucreze în altă parte. În mod previzibil, există și un consens când vine vorba de dorința pentru creșterea salariului, dorința de a lucra pe termen lung de acasă, dorința de a fi promovați. Din păcate, vreo 10% sunt lipsiți de optimism în ceea ce privește anul viitor.

„Atunci când descriu 2022 drept un an bun, jumătate dintre respondenţi se referă, în primul rând, la faptul că le-a fost mărit salariul. 18% şi-au găsit jobul mult visat, 12,6% au fost promovaţi pe o poziţie mai bună în compania pentru care lucrează, iar 3% şi-au deschis propriul business. De altfel, de la an la an, vedem tot mai puţine persoane care vor să treacă de la statutul de angajat la cel de antreprenor. Pe de altă parte, când vine vorba despre motivele care au făcut din 2022 un an prost, răspunsurile sunt canalizate în doar două direcţii mari – faptul că nu şi-au putut găsi jobul dorit şi faptul că nu au avut parte de creşteri salariale”, a precizat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs România.

Dincolo de carieră și viața personală, nu mai puțin de 43,9% dintre respondenți au emoții vizavi de anul viitor din cauza crizei economice, iar 15,5% se gândesc că le-ar putea scădea veniturile. Nu în ultimul rând, 14,4% sunt convinși că va fi semnificativ mai greu să-și găsească un alt loc de muncă. În acest, context, 82% dintre respondenţi sunt mai degrabă dispuşi să aibă răbdare cu locul actual de muncă până vor avea siguranţa că au găsit o variantă de rezervă. Sunt, însă, şi 23,4% care nu au nicio temere legat de noul an.

„Foarte interesante au fost şi opţiunile respondenţilor cu privire la tipul de angajator către care s-ar orienta sau se vor orienta în 2021, pentru că acestea spun multe despre ce îşi doresc, dar şi despre direcţia în care va migra piaţa. În acest sens, vedem că 30,2% ar alege o multinaţională, aducând, ca prim argument, stabilitatea şi capacitatea de a rezista unor şocuri economice, iar 21,1% ar alege un angajator care să le permită să lucreze exclusiv remote. Companiile româneşti atrag doar 14% dintre respondenţi, iar cele de mici dimensiuni 14,2%. Start-up-urile par să aibă, la acest final de an, cel mai redus capital de încredere din partea candidaţilor, în condiţiile în care doar 7,2% ar alege să lucreze într-o astfel de companie”, a adăugat Roxana Drăghici.