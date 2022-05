Vestea proastă pentru posesorii de Dacia Spring: nu ți-ai dori să se întâmple asta cu mașina ta

Nu au trecut nici nouă luni de când au ajuns primele exemplare de Dacia Spring pe străzile din România. Cu toate acestea, au început să iasă la iveală o serie de probleme pe forumurile proprietarilor. Rămâne să sperăm că măcar unele dintre ele se vor rezolva pe garanție.

În momentul în care faci o investiție semnificativă într-o mașină nouă, în defavoarea unui autoturism second-hand, argumentul principal ține de faptul că scapi de niște bătăi de cap, cel puțin pentru câțiva ani. Cu alte cuvinte, ai dat un ban în plus, dar măcar nu vei ajunge prea curând la service pentru a mai da alți bani. Din păcate, având în vedere sesizările legate de Dacia Spring pe un grup de Facebook marcat ca fiind oficial, perspectivele nu sunt optimiste pentru prima mașină electrică realizată sub brandul de la Mioveni.

Dacia Spring, ruginită după câteva luni

”Ranforsare de sub mașina și stergatorul original. au probleme cu vopseaua. Oare se rezolva pe garanție? Stergatorul are doar umflata vopseaua, și probabil se consideră consumabil, însă sub mașina, fiind expus la exterior, la toate intemperiile, apa și mazga de pe drum, cred C ar fi trebuit sa țină mai mult, nu sa se exfoliere. Dai cu degetul și se rup bucatele de vopsea.”, astfel își descrie un posesor de Dacia Spring experiența cu noua sa mașină, după doar câteva luni de utilizare.

Ca referință, primele exemplare au fost livrate toamna trecută și, chiar dacă proprietarul nu a menționat de când se află în posesia autoturismului, este imposibil să o dețină de mai mult de 7-8 luni. ”La garanție cu ea. Schimbat ștergător și unde e rugina aia, probabil revopsire cu strat de protecție…. Măcar un ștergător gratis să dea și ei, că e clară calitatea originală”, insistă un utilizator de Facebook în comentarii.

Pe de altă parte, alți posesorii de Dacia Spring sunt de părere că mașina își face banii și, mai mult decât atât, este o investiție care se amortizează în doar câțiva ani. ”Cine vrea să iasă la pensie cu Dacia Spring să calculeze că în 3-4 ani maxim mașina se amortizează, de ce atâta stres? O lăsam cumva nepoților? Dacă ține 8 ani eu sunt mulțumit de 2x (practic se amortizează cei 8.150 euro dublu). Spor!”, a făcut calculul un alt membru al aceluiași grup de Facebook. Postarea originală o găsești aici.