Vestea proastă de la pompă pentru toți cei cu mașini pe benzină și motorină: ce vor vedea în benzinări la prețuri

În timp ce criza de la granița Ucrainei creează tensiune în sufletul popoarelor est-europene, aceasta se reflectă în numeroase alte probleme cu consecințe imediate. Nici măcar nu trebuie să înceapă războiul ca să avem toți de suferit.

Conform datelor obținute CNN, potențialul conflict dintre Rusia și Ucraina are deja consecințe economice devastatoare și nu se resimt doar în țările din preajma României, ci până peste ocean. În teorie, inflația era deja la un nivel record în majoritatea țărilor din Europa, dar și în Statele Unite ale Americii. Acum, va crește și mai mult, mai accelerat.

Criza din Ucraina se simte la pompă

Prețul la benzină și motorină este într-o strânsă corelare cu prețul la petrol, materia primă din spatele combustibilului. Din acest motiv, scumpirea petrolului ca o consecință a tensiunilor din Europa de Est se resimte la nivel global. În ultimele săptămâni, depășise deja prețul de 90 de dolari pe baril, iar acum se apropie deja foarte mult de 110 dolari pe baril.

În mod surprinzător, deși are foarte multe depozite de petrol, țara care are cel mai mult de suferit din cauza acestor scumpiri este SUA. Autoritățile americane se pregătesc la această oră pentru o creștere a inflației de aproximativ 10%, de la an la an, conform unei analize realizate de RSM. Realist vorbind, sunt șanse mari ca România să se confrunte cu o valoare similară a inflației. BNR estima deja în ultimele săptămâni o valoare de 8,8% pentru anul în curs.

Revenind însă la Statele Unite ale Americii, nu economia americană nu a mai înregistrat o creștere a inflației de 10% din luna octombrie 1981, conform statisticilor oficiale. ”Discutăm de un șoc pe termen scurt cât se poate de adevărat”, a insistat Joe Brusuelas, economist șef la RSM.

Toate problemele detaliate mai sus sunt o consecință a faptului că Rusia este al doilea producător la nivel global atât de petrol, cât și de gaze naturale, iar criza vine într-un moment în care piața globală de energie oricum se dă peste cap pentru a face față cererii din piață. Orice întrerupere a exportului de petrol din Rusia se poate reflecta într-o scumpire a barilului de până la 120 de dolari, conform experților JPMorgan.