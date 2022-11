Vestea dimineții pentru toți pensionarii din România: s-a dat legea cu majorarea pensiilor. Care este procentul exact, dar și celelalte ajutoare

De un tratament special se vor bucura muncitorii din construcții, unde salariul minim va crește la 4000 de lei, cu scutirile de taxe existente și în prezent.„Am spus încă din septembrie că majorarea pensiilor trebuie făcută diferenţiat, sprijinindu-i mai mult pe cei care au pensii mai mici. Am fost consecvenţi şi am reuşit să-i convingem şi pe partenerii de Coaliţie de justeţea propunerii PSD. Astfel, de la 1 ianuarie toate pensiile vor creşte cu un procent de 12,5%, respectiv punctul de pensie va fi de 1.784 de lei. Totodată, vom continua acordarea unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 lei astfel: 1.000 de lei până în 1.500 de lei, 800 de lei până în 2.000 de lei şi 600 de lei până în 3.000 de lei. Acest sprijin va fi împărţit în două tranşe pe parcursul anului 2023”, a precizat acesta.

Social-democratul a insistat și asupra sprijinului de 1400 de lei, în două tranșe semestriale, pentru facturile la energie ale pensionarilor de peste 60 de ani cu pensii mai mici de 2000 de lei.

„În plus, persoanele cu venituri de până la 1.700 de lei vor primi carduri pentru alimente în valoare de 250 de lei, o dată la două luni, pe tot parcursul anului 2023. În ceea ce priveşte protejarea persoanelor cu handicap, se va acorda cea de-a 13-a indemnizaţie. Totodată, se va actualiza cu rata inflaţiei indemnizaţia pentru veteranii şi văduvele de război – aceste indemnizaţii fiind îngheţate din anul 2018, creşterea fiind de aproximativ 30%. De la 1 ianuarie 2023, alocaţiile de stat pentru copii vor fi indexate cu rata inflaţiei”, a menţionat el.