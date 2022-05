Vasile Dâncu: „Primesc zilnic zeci de mesaje să nu sprijinim Ucraina”. Cum le răspunde ministrul

Ministrul Apărării a vorbit despre faptul că primește zilnic mesaje în care oamenii îl sfătuiesc că România nu ar trebui să sprijine Ucraina. Vasile Dâncu a dezvăluit că cetățenii îi spun că nu este treaba țării noastre să ofere sprijin țării vecine în războiul pe care Rusia îl duce împotriva sa.

Vasile Dâncu, despre situația din Ucraina: „Ura este o emoție care unește mai mult decât iubirea”

”Am crezut într-o pace eternă, am făcut o diplomaţie fără perspectivă şi am crezut, am ascuns răul care exista în această perioadă şi am crezut că totul va fi bine, nu va mai exista crimă, nu va mai exista război şi că lucrurile vor merge spre un progres pentru care nu trebuie să facem nici jertfe şi nici să acţionăm (…)

Răul poate să se banalizeze , răul se poate banaliza nu pentru că este ceva banal, ci pentru că poate fi făcut de oameni care la un moment dat nu înţeleg mersul lumii, care sunt robi ai unui sistem care în faţa problemelor evadează în ură. Ura, câteodată este o emoţie mai puternică care uneori uneşte mai mult decât iubirea (…)”, a declarat Vasile Dîncu.

Ministrul Apărării primește mesaje în care i se cere ca România să nu mai sprijine Ucraina

Ministrul Apărării a adăugat că primește mesaje zilnic, în care i se transmite ca România să nu sprijine Ucraina.

”Astăzi ne dăm seama tot mai mult că indiferenţa poate să ucidă. Ne lovim de o teorie care a apărut despre neutralitate. Primesc zilnic zeci de mesaje să nu sprijinim Ucraina pentru că nu este treaba noastră, că de ce să intrăm noi într-un conflict.