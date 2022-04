Vânzările de mașini sunt încă slabe: cifrele confirmă problemele

Raportul ACEA „State of the EU auto industry” pentru 2021 arată că vânzările de mașini au rămas sub nivelul din 2019.

Conform Asociației Constructorilor Europeni de Automobile, cele 65,9 milioane de automobile noi comercializate anul trecut nu au reușit să aducă piața auto la nivelul din anii premergători pandemiei în special din cauza crizei semiconductorilor. Rămase cu circa 10 milioane de unități sub nivelul din 2019, vânzările de mașini se află totuși într-o ușoară creștere (3,6%) față de 2020. În regiunea europeană, în ciuda unui inițial avans în primul semestru, pierderile din a doua jumătate a anului au redus performanța anuală. Astfel, în întregul an 2021 s-a înregistrat o scădere a pieței cu 1,6% până la 14,3 milioane de unități. În timp ce în Uniunea Europeană a fost raportată o scădere cu 2,4% a vânzărilor, iar în Turcia una de 7,7%, în Rusia a fost înregistrată o creștere cu 2,7%, iar în Ucraina de 21,2%. Din nefericire, avansul substanțial din Ucraina nu a reușit să estompeze reculul din restul continentului. Situația pe celelalte piețe Strict în statele UE au fost comercializate în 2021 9,7 milioane de mașini, cu 3,3 milioane de unități sub nivelul din 2019. Dintre cele patru piețe importante doar Germania a raportat un recul important (-10,1%), în timp ce în Franța și Spania creșterile au fost minore, (0,5%, respectiv, 1%), iar în Italia s-a înregistrat o creștere cu 5,5%. Raportul ACEA arată că vânzările de autoturisme din SUA au reflectat constrângerile din lanțul de aprovizionare și încetinirea producției cauzată de lipsa de semiconductori, însă volumul la final de an a urcat totuși cu 5,5% față de 2020, până la 11,9 milioane de unități. În Japonia piața a atras doar 3,7 milioane de mașini anul trecut, reprezentând o scădere cu 3,7% față de 2020. Nici în Coreea de Sud situația nu a fost mai bună, reculul înregistrat fiind de 9,5%. Piața chineză, cea mai mare din întreaga lume, a avut o creștere minoră, de 1,6%, față de 2020 fiind penalizată de penuria de semiconductori mai ales în a doua parte a anului. Cota pieței chineze din cea mondială se menține la peste 30%.