Val de critici după comentariile lui Macron despre răspunsul nuclear al Franței: „Este o greșeală politică”

Comentariile recente făcute de președintele Emmanuel Macron cu privire la răspunsul francez în cazul unui atac nuclear rusesc asupra Ucrainei au atras numeroase critici din partea observatorilor și oponenților politici. În timpul unui interviu, Macron a susținut că Parisul nu ar declanșa un răspuns nuclear, dacă Rusia ar lansa o astfel de lovitură „în Ucraina sau în regiune”.

Emmanuel Macron este aspru criticat pentru comentariile sale despre războiul nuclear

„Franța are o doctrină nucleară care se bazează pe interesele vitale ale țării și care sunt clar definite. Acestea nu ar fi afectate dacă ar exista un atac balistic nuclear în Ucraina sau în regiune”, a precizat acesta.

În urma afirmațiilor sale, Macron a fost criticat pentru că a încălcat cutuma de a rămâne vag pe tema disuasiunii nucleare, într-un moment în care liderul rus Vladimir Putin amenință cu bomba atomică.

„Credibilitatea disuasiunii [nucleare] se bazează pe a nu spune nimic despre ceea ce ar trebui să facem”, a explicat fostul președinte francez François Hollande, adăugând că trebuie „să spunem cât mai puțin posibil și să fim pregătiți să facem cât mai mult posibil”, notează Politico.

În calitate de lider al singurei puteri nucleare din UE, comentariile lui Macron nu liniștesc statele NATO, precum Polonia, România sau Slovacia. Articolul 5 din tratatul NATO prevede că aliații ar trebui să apere alți membri în caz de atac.

Rusia amenință că va folosi bomba atomică

Luna trecută, Vladimir Putin a ridicat miza unui război nuclear într-o escaladare majoră a discursului, amenințând că va folosi „toate resursele” pe care le are la dispoziție. În timp ce Statele Unite s-au ferit să dezvăluie cum ar răspunde la un atac nuclear rusesc asupra Ucrainei, Bruno Tertrais, director adjunct al think tank-ului Fundația pentru Cercetare Strategică, pune sub semnul întrebării decizia „curioasă” a lui Macron de a preciza limitele doctrinei nucleare franceze și momentul în care a fost formulată declarația.

„După părerea mea, răspunsul corect ar fi trebuit să fie: nu voi juca acest joc… și oricum domnul Putin trebuie să fie conștient că va pierde”, a notat el pe Twitter. „Când l-am auzit vorbind, aproape că am căzut de pe scaun”, a reacționat deputatul conservator Jean-Louis Thiériot, vicepreședinte al comisiei de apărare din Adunarea Națională. „Este o greșeală politică. Unul dintre principiile disuasiunii nucleare este că există o incertitudine cu privire la ceea ce este considerat un interes vital”, a explicat acesta.

Francezii sunt îngrijorați de sprijinul militar oferit Ucrainei

Thiériot consideră că mesajul lui Macron ar fi fost destinat alegătorilor de acasă, care sunt îngrijorați de sprijinul militar al Franței pentru Ucraina și de posibilitatea unui război nuclear. La începutul acestei săptămâni, țările G7 au avertizat Rusia că s-ar confrunta cu grave „consecințe” dacă va ataca cu arme nucleare.