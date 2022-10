Uniunea Europeană versus China, pentru bine producătorilor auto: ce înseamnă ”lupta”

UE trebuie să sporească sprijinul pentru vehiculele electrice pentru a evita concurența din partea chinezilor, arată un studiu al grupului pentru schimbări climatice Transport & Environment.

Uniunea Europeană trebuie să ofere mai multe stimulente de reglementare pentru producătorii săi de automobile pentru a crește producția de vehicule complet electrice sau riscă să piardă cota de piață în fața rivalilor chinezi, potrivit unui studiu realizat de grupul climatic Transport & Environment.

În raportul T&E „’From boom to brake: is the e-mobility transition stalling?” lansat luni, grupul a declarat că dezvoltarea vânzărilor de vehicule electrice în bloc a încetinit, mașinile complet electrice reprezentând 11% din vânzări în prima jumătate a anului 2022, când tendințele istorice sugerau că ar fi trebuit să atingă 13%.

Între timp, producătorii de automobile chinezi, inclusiv BYD și Great Wall Motor, caută să se afișeze în UE și au obținut recent cote ridicate de siguranță pentru vehiculele lor electrice.

Uniunea lucrează la mai multe propuneri

T&E estimează că vehiculele electrice fabricate în China au reprezentat 5% din vânzările de vehicule electrice în UE în prima jumătate a acestui an și ar putea avea o cotă de piață de 18% până în 2025.

UE negociază în prezent un pachet propus de propuneri climatice, care include o interdicție efectivă a vânzării de vehicule noi pe combustibili fosili începând cu 2035.

T&E a spus că pentru a stimula în continuare producția europeană de vehicule electrice, UE ar trebui să respecte interdicția, să se opună oricăror scutiri pentru combustibilii sintetici din mașini, să elimine un sistem de evaluare comparativă a emisiilor din 2025 și să folosească fondurile UE și politicile naționale pentru a accelera extinderea producției de vehicule electrice.

„Eșecul producătorilor de mașini din UE de a crește… oferta ar putea avea ca rezultat ca producătorii de automobile străini să ofere modele la prețuri accesibile și să acapareze o cotă mare din piața de masă din Europa”, se arată în raport.

„Dacă UE nu poate să-și reglementeze eficient propria piață, riscă să-și piardă suveranitatea economică în industria auto”.