Una dintre cele mai mari bănci din România crește dobânzile la produsele de economisire: cât vei câștiga, dacă îți ții banii aici

Pe fondul inflației galopante, sistemul bancar din România se adaptează și majorează dobânzile la produsele de economisire. Astfel, românilor nu li se vor mai devaloriza atât de puternic banii pe care i-au pus deoparte. Un anunț de acest tip vine din partea Raiffeisen Bank.

Concret, clienții băncii vor fi avantajați, dacă economisesc în lei. Este vorba despre o creștere a dobânzilor practicate la produsele de economisire în lei pentru persoane fizice cu până la 2%. Cel mai mult vor fi avantajați acei clienți care optează pentru depozitele pe termen de 12 luni.

Reprezentanții băncii spun că s-au adaptat realității economice

Conform celor transmise de bancă, aceste măsuri sunt firești, în actualul context economic. Clienții trebuie să fie protejați de inflație, trebuie să beneficieze de randamente mai bune la depozitele lor bancare.

„Majorarea de dobândă (între 0,50% – 2% pe an) vine ca o acţiune firească şi responsabilă care are ca scop reducerea impactului negativ, indus de inflaţia în creştere, asupra disponibilităţilor clienţilor noştri. Majorarea cea mai mare s-a aplicat la depozitele pe termen de 12 luni, cu o creştere de 2% faţă de dobânda iniţială, în prezent bonificând o dobândă de 4% pe an. Cea mai înaltă dobândă în lei plătită de Raiffeisen Bank este de 4,25% pe an, pentru depozitele cu scadenţa de 2 ani”, au transmis reprezentanții instituției bancare.

Banca mai transmite ai săi clienti pot opta pentru Flexidepozit, depozit la termen de 6 luni, produs care permite alimentari ulterioare multiple si, de asemenea, permite si o retragere partiala, in caz de nevoie. De asemenea, contul de economii Super Acces Plus in lei vine si el cu o dobanda avantajoasa de 1% pe an si fara comisioane de deschidere, administrare sau inchidere.

„Oferta de economisire pentru persoane fizice a Raiffeisen Bank este disponibila 100% in aplicatiile digitale Raiffeisen Smart Mobile si Raiffeisen Online”, mai notează banca.

Referitor la performanțele financiare ale instituției, se pare că raportul pentru primul trimestru al anului 2022 arată cât se poate de bine. Banca raporteaza 218 milioane lei profit net in primul trimestru al anului 2022, în timp ce activele totale ale bancii au ajuns la 31 martie 2022 la 59,6 miliarde lei, o crestere de 14%, an la an. De altfel, portofoliul de credite la valoare neta al bancii a depasit 34,3 miliarde de lei, cu 19% mai mult fata de primul trimestru al anului 2021.