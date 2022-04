Una dintre cele mai iubite destinații de vacanță pentru români, lovitură dură: se interzice total acest obicei

Probabil că nu există român care să nu fie fascinat de Barcelona, al doilea oraș ca mărime al Spaniei, și de plajele sale desprinse parcă din povești. Ei bine, pe aceste plaje apare o interdicție care vizează absolut toți vizitatorii.

Autoritățile de la Madrid au decis să interzică fumatul pe plajele Barcelonei. Conform unui anunț făcut vineri de primăria locală, interdicția va trebui respectată de absolut toți turiștii și va viza toate plajele, fără excepție.

Un proiect pilot a dat startul interdicției totale

Decizia aceasta radicală vine după ce anul trecut, un proiect pilot a interzis fumatul pe patru dintre cele 10 plaje locale ale orașului.

Autoritățile locale sunt de părere că interzicerea fumatului pe plajă va aduce numai beneficii, atât turiștilor, cât și locuitorilor. Practic, nefumătorii nu vor mai fi nevoiți să fumeze pasiv, pentru că fumează cei din jurul lor, iar locuitorii se vor bucura de plaje mai curate, cu mai puține deșeuri și, desigur, un aer mai curat și proaspăt.

Efectele fumatului în zonă sunt cât se poate de dăunătoare, nu doar mediului, ci și sănătății oamenilor care au acest obicei nociv. Conform cifrelor furnizate de autoritățile de aici, aproximativ 2.200 dintre cetățenii orașului mor în fiecare an din cauza bolilor legate de fumat, ceea ce înseamnă aproape 14% din total. În plus, aproximativ 15% dintre cele 32 de milioane de mucuri de țigară aruncate de fumători în fiecare an, ajung în mare. Consecințele sunt extrem de grave și chiar iremediabile. Prin degradare, în timp, acestea eliberează particule de arsen, fier, nichel și cadmiu care intră în lanțul trofic.

„Plajele în care fumatul este interzis va oferi zone de locuit comunale mai sănătoase, cu mai puține deșeuri și vor respecta apărarea mediului”, se arată în comunicat.

Mai multe regiuni spaniole au impus interdicții în 2020 pentru a limita răspândirea COVID-19, în timp ce altele, precum Insulele Baleare, inclusiv Mallorca, adoptaseră deja măsura înainte de pandemie, din motive de mediu.