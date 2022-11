Un râu uriaș, mai mare decât Tamisa, găsit pe neașteptate sub Antarctica: ce legătură are cu încălzirea globală

Noul studiu a constatat că râul de sub gheață se întinde pe 460 de kilometri, transportând fluxuri mari de apă dulce la presiune ridicată. Oamenii de știință au fost surprinși să descopere un râu vast, mai mare decât Tamisa, care curge sub calota glaciară în Antarctica.

Pe baza observațiilor anterioare, cel mai recent studiu arată în continuare modul în care o rețea interconectată de râuri, lacuri și ecosisteme marine poate fi găsită adânc sub această porțiune a planetei în mare parte inaccesibilă și puțin studiată.

Râul a fost descoperit recent de cercetătorii de la Imperial College London, Universitatea din Waterloo, Canada, Universiti Malaysia Terengganu și Newcastle University. Într-un nou studiu, echipa a folosit modele și date geofizice din sondaje radar aeropurtate, pentru a măsura dimensiunea și dinamica acestui râu colosal.

Rezultatele lor au arătat că se întinde pe aproximativ 460 de kilometri, transportând fluxuri mari de apă dulce la presiune ridicată.

„Când am descoperit pentru prima dată lacuri de sub gheața din Antarctica acum câteva decenii, am crezut că sunt izolate unele de altele. Acum începem să înțelegem că există sisteme întregi acolo jos, interconectate prin rețele de râuri vaste, așa cum ar putea fi dacă nu ar exista mii de metri de gheață deasupra lor”, spune profesorul Martin Siegert, coautor al studiului, de la Institutul Grantham de la Imperial College din Londra.