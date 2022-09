Un om de știință de la Google avertizează că o catastrofă existențială a inteligenței artificiale „nu e doar posibilă, ci probabilă”

„Concluzia noastră este mult mai puternică decât cea a oricărei publicații anterioare – o catastrofă existențială nu este doar posibilă, ci și probabilă”. O lucrare scrisă de un om de știință senior de la laboratorul de cercetare de inteligență artificială (AI) al Google, DeepMind, a concluzionat că IA avansată ar putea avea „consecințe catastrofale” dacă este lăsată la propriile sale metode de atingere a obiectivelor.

Lucrarea, scrisă de asemenea de cercetători de la Universitatea din Oxford, este centrată în jurul a ceea ce se întâmplă dacă lăsați inteligența artificială pentru a atinge obiectivele care au fost stabilite și dacă permiteți să-și creeze propriile teste și ipoteze, în încercarea de a le atinge. Din păcate, potrivit lucrării publicate în AI Magazine, nu ar merge bine asta și „un agent artificial suficient de avansat ar interveni probabil în furnizarea de informații despre obiectiv, cu consecințe catastrofale”.

Bostrom, Russell, and others have argued that advanced AI poses a threat to humanity. We reach the same conclusion in a new paper in AI Magazine, but we note a few (very plausible) assumptions on which such arguments depend. https://t.co/LQLZcf3P2G 🧵 1/15 pic.twitter.com/QTMlD01IPp

— Michael Cohen (@Michael05156007) September 6, 2022