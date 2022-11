Un criptomiliardar și-a pierdut aproape toată averea într-o zi: cum a sărăcit

Un criptomiliardar și-a văzut averea scăzând cu 94%, stabilind un record pentru cea mai mare sumă de bani pierdută într-o singură zi.

La începutul acestei săptămâni, Sam Bankman-Fried, fondatorul și CEO-ul schimbului de criptomonede FTX, avea o valoare de aproximativ 17 miliarde de dolari. După câteva zile deosebit de grele, el a rămas cu „doar” un miliard de dolari, doar într-o singură zi. Scăderea averii sale s-a datorat unei potențiale vânzări a companiei pe care o conducea din 2019.

Ca referință, marți, Bankman-Fried a anunțat că FTX va fi vândut unui schimb de criptomonede rival, Binance. FTX suferea de o „criză de lichiditate” severă, pe lângă care speculațiile despre starea companiei au dus la retrageri de investiții de aproximativ 6 miliarde de dolari, între weekend și marți. Acordul de salvare nu s-a încheiat, însă, după ce șeful executiv al Binance, Changpeng „CZ” Zhao, a citat „discreția de a se retrage din acord în orice moment”, conform BBC.

În urma anunțului, BBC raportează că FTT a pierdut aproape 80 la sută din valoare față de săptămâna trecută. Bankman-Fried a asigurat clienții FTX rămași că activele lor vor fi în siguranță.

1) Hey all: I have a few announcements to make.

Things have come full circle, and https://t.co/DWPOotRHcX’s first, and last, investors are the same: we have come to an agreement on a strategic transaction with Binance for https://t.co/DWPOotRHcX (pending DD etc.).

— SBF (@SBF_FTX) November 8, 2022