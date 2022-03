Ultimul secret al Windows a fost descoperit: de ce a durat 37 de ani

Un utilizator îndrăzneț și incredibil de dedicat a descoperit un dialog ascuns în Windows 1.0. Așa este, prima versiune a sistemului de operare, lansată în noiembrie 1985.

Grație lui Lucas Brooks, care a distribuit descoperirea pe Twitter. Mesajul secret este pur și simplu o listă a dezvoltatorilor care au lucrat pe Windows 1.0, deși nu este o parte a software-ului pe care îl poți găsi prin mijloace convenționale.

Which version of @Windows is the first to include Easter eggs? Windows 3.0? Nope. What if I tell you there is an Easter egg in Windows 1.0 RTM? This is what I have recently discovered: pic.twitter.com/dbfcv4r7jj

— Lucas Brooks (@mswin_bat) March 18, 2022