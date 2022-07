Ultima dragoste a lui Dem Rădulescu. Bibanul s-a îndrăgostit iremediabil o elevă de-a sa, actrița cu voce de copil care avea să-i dăruiască o fată

Dem Rădulescu, poreclit Bibanul, este unul dintre cei mai mari actori pe care i-a avut România, în epoca comunistă, însă și după aceea, astfel că va rămâne, cel mai probabil, de-a pururi în memoria colectivă a românilor.

Cu toate că îl știm din multele comedii în care a jucat, de-a lungul anilor,, puțini sunt cei care cunosc detalii despre viața personală a artistului.

Dem Rădulescu s-a îndrăgostit iremediabil la 55 de ani

Dem Rădulescu a fost căsătorit cu cea care avea să devină Paula Rădulescu, o fostă elevă de-a sa. Despre relația cu marele actor, ea vorbit, mai târziu, spunând că a avut un noroc uriaș fiind căsătorită cu acesta, întrucât „nu se atingea nimeni de ea”.

„În cel mai banal mod posibil şi cel mai la îndemâna timpurilor respective. Pe vremea aceea, la Râmnicu Vâlcea, seara se ieşea la plimbare pe bulevard. Şi gaşca din care făceam parte bătea bulevardul, ne întâlneam pe sub castani. Se pare că obiceiul acesta era şi de pe vremea când Dem Rădulescu era de vârsta mea, el fiind mai mare decât mine cu nouă ani. Într-o seară, m-a ochit în timp ce era cu un prieten de-ai lui căruia i-a zis „Cine e fata aia? Aş vrea să o cunosc şi eu“. Iar prietenul lui îi spune „Stai că mă duc să o scuz“. Aşa se făcea atunci, adică să se scuze că vrea să mă cunoască Bibanu’. Iar eu i-am zis că nu vreau să îl cunosc. Ştiam cine este pentru că era deja vedetă, nu aveam cum să nu fi auzit, mai ales că era tot din Vâlcea. Până la urmă m-a convins prietenul lui să îl cunosc. Am făcut cunoştinţă în acea seară, iar după trei luni ne-am căsătorit”, a povestit Paula Rădulescu pentru Adevărul.ro.

I-a devenit soț după trei luni după ce s-au cunoscut și, conform declarațiilor acesteia, el i-ar fi fost mentor în viață și ar fi învățat-0 cum să treacă peste obstacolul vocii sale de copil, care a împiedicat-o să performeze în teatru, în ciuda eforturilor de a-și schimba timbrul, astfel încât să se muleze pe o gamă mai largă de roluri.

Paula Rădulescu i-a dăruit o fetiță

De altfel, din căsătoria celor doi a rezultat o fetiță de care se spune că Dem Rădulescu era foarte mândru, iubind-o la fel de mult cum o iubea pe soția sa, Paula.

„Am pus evenimentul fără să îmi dau seama, pur și simplu așa s-a nimerit. Așa a vrut forța divină și cei de la Nomad, unde va avea loc mâine seară. Tata ar fi împlinit 90 de ani. Tata și Dimitris au multe în comun, de la umor la nume.

Am observat că mulți tineri, adolescenți, se uită la filme cu tata și râd deși ei nu au acele repere. Umorul nu are moarte. Vom face și un album post-eveniment în memoria lui tata”, declara, în urmă cu un an, Irina Rădulescu, fiica regretatului actor, în cadrul emisiunii La Măruță, în contextul zilei în care marele actor ar fi împlinit 90 de ani.