Ucrainenii judecă astăzi soarta lui Vadim, rusul de 21 de ani acuzat de crime de război

Verdictul în primul proces pentru crime de război în Ucraina este așteptat de toată lumea. Judecătorii de la Kiev vor stabili, luni, soarta sergentului rus Vadim Șișiman, în vârstă de 21 de ani, acuzat că a împușcat un bărbat aflat pe bicicletă. Tânărul a recunoscut că a ucis un civil neînarmat în primele etape ale invaziei rusești, deși anterior declarase în fața instanței că a fost presat să comită un act pentru care îi pare „cu adevărat rău”.

Parchetul ucrainean cere pedeapsă maximă pentru soldatul acuzat că a omorât un civil fără motiv în apropiere de Harkov. Vadim Șișimarin ar putea primi închisoare pe viață. Ucraina face tot posibilul ca militarul lui Vladimir Putin să-și petreacă restul zilelor în spatele gratiilor.

„Eram nervos în legătură cu ceea ce se întâmpla. Nu am vrut să ucid”, a motivat militarul din boxa de apărare de sticlă, purtând un hanorac gri și albastru. „Îmi pare sincer și cu adevărat rău. Nu am vrut să se întâmple asta, nu am vrut să fiu acolo, dar s-a întâmplat. Aș dori să cer scuze încă o dată. Și voi accepta toate măsurile de pedeapsă care îmi vor fi date”, a adăugat Șișimarin.