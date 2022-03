Ucraina vinde NFT-uri ale invaziei ruse: cum vrea să strângă fonduri pentru armata sa și civili

Segmentul Blockchain a introdus noi puncte importante de interes pentru întreaga lume, dar aplicația lor este cea care continuă să câștige titluri din când în când. Cel mai recent astfel de exemplu vine direct din Ucraina – vinde NFT-uri din război.

Pe măsură ce țara luptă cu armată rusă, acum a venit cu o idee nouă de a vinde războiul în sine – prin NFT-uri. Pentru aceasta, o colecție oficială de evenimente legate de război, așa cum este înregistrat de Ministerul Transformării Digitale din Ucraina, va fi convertită în NFT. Fiecare dintre aceste NFT-uri va include „o știre reală dintr-o sursă oficială”, precum și o ilustrație de la artiști din întreaga lume, așa cum se menționează pe site-ul web care va găzdui colecția NFT pentru vânzare.

Pentru cei care nu știu, NFT-urile sunt jetoane nefungibile și se numără printre cuvintele de top din lumea blockchain-ului, după criptomonede. Poți citi aici ce înseamnă un jeton nefungibil și cum funcționează.

Ucraina, fiind o națiune expertă în tehnologie, a decis să vândă aceste NFT-uri pentru a strânge fonduri. Informația a fost împărtășită recent de viceprim-ministrul Ucrainei Mykhailo Fedorov, într-un tweet. După cum a menționat pentru prima dată The Verge, Fedorov a distribuit linkul noilor NFT-uri, toate listate sub o colecție intitulată „Meta History: Museum of War”.

Ucraina face bani din NFT-uri

„Este lansat @Meta_History_UA NFT-Museum. Locul pentru a păstra amintirea războiului”, a scris Fedorov în tweet.

Linkul însoțitor către Muzeul NFT arată o listă a evenimentelor de război care au avut loc din 24 februarie, ziua în care Rusia a început invadarea Ucrainei, până pe 26 februarie.

Actualizările, așa cum au fost partajate de Ministerul Transformării Digitale la acea vreme, vor fi acum convertite în NFT și vândute. Cele trei zile de evenimente includ câteva decizii istorice de ambele părți ale graniței. Exemplele includ actualizarea din 24 februarie la aproximativ 6 dimineața – „Putin tocmai a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei” și actualizarea de la 9 dimineața care afirmă „Legea marțială a fost introdusă în Ucraina”.

Vânzarea jetoanelor nefungibile va cuprinde 54 de astfel de NFT ce vor fi disponibile pentru cumpărare. Ideea este ca Ucraina să genereze cât mai multe fonduri din NFT-uri, pentru a-și ajuta deopotrivă propriii oameni: forțele armate și civilii.