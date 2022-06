Trucuri Windows 10 – cum deschizi automat File Explorer când conectezi un stick USB sau un card de memorie, cu Autoplay

Pe vremuri, când introduceai un CD sau DVD în calculator, pornea în mod automat o aplicație sau apărea o fereastră. Acest mecanism purta numele de Autorun sau Autoplay și funcționează la fel de bine și în cazul unui stick USB sau card de memorie.

Conceptul de AutoPlay își are rădăcinile în primele versiuni de Windows, odată cu apariția unităților optice sau CD-ROM-uri. La acea vreme, pentru că nici utilizatorii nu era foarte tehnici, mecanismul de autorun permitea rularea automată a unei aplicații sau unui kit de instalare în cazul unui joc sau program, imediat după ce introduceai discul în laptop sau desktop.

Între timp, cea mai mare parte a utilizatorilor de PC-uri și-a făcut un obicei din a dezactiva sistemul cu pricina. Nu de alta, dar de cele mai multe ori, nu ai nevoie să te deranjeze încă o fereastră pe ecran atunci când ai nevoie să fii cât se poate de eficient. Pe de altă parte, s-ar putea să te confrunți cu o situație în care ești mai rapid dacă, atunci când conectezi un stick USB sau un card de memorie, pe ecran, îți apare o fereastră de File Explorer, ca să vezi imediat ce fișiere sunt pe el.

Cum activezi Autoplay pe Windows 10 pentru stickuri USB sau carduri de memorie

Indiferent dacă ești utilizator de Windows 10 sau Windows 11, mecanismul pe care îl voi detalia mai jos este identic. În consecință, nu prea contează sistemul de operare pe care îl rulezi, când introduci un Stick USB sau card de memorie într-un PC, poți avea conținutul mediului respectiv de stocare afișat pe ecran după câteva secunde.

În acest scop, apeși pe Start și tastezi Settings sau intri direct în meniul de configurare al sistemului printr-un click pe roata dințată din stânga jos. În noua fereastră, în stânga sus, tastezi autoplay și alegi primul rezultat cu un click. Imediat, ar trebui să te confrunți cu fereastra de mai sus. În primul rând, bifezi Autoplay în partea de sus. După aceea, la Removable Drive, optezi pentru Open File Explorer sau ”Open Folder to View Files” (Deschide directorul pentru a afișa fișierele). Repeți procesul și pentru Memory Card (Card de memorie), dacă interacționezi des cu așa ceva. Modificările intră în vigoare în timp real.

Dacă vrei să dezactivezi toate opțiunile de Autorun sau Autoplay din Windows, intri în fereastra de mai sus și debifezi ”Use AutoPlay for all media and devices” în partea de sus a ecranului.