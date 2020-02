Cum dezactivezi rularea automată a trailerelor pe Netflix și scapi de ”autoplay previews”

Fără prea multe surle și trâmbițe, cei de la Netflix au remediat de curând o problemă foarte supărătoare legată de platformă. Acum, îți oferă posibilitatea dezactivării trailerelor care sunt redate automat pe TV, laptop, tabletă sau mobil.

Deja de câțiva, interfața Netflix a devenit semnificativ mai animată din cauza unui detaliu care s-ar putea să nu încânte toți utilizatorii. Este vorba de redarea automată a unor trailerele de fiecare dată când selectezi un film sau serial din listă. Funcția există atât pe mobile, pe desktop sau în aplicația pentru TV-uri și diverse playere dedicate.

În engleză este intitulată ”autoplay previews”, iar utilizatorii caută de mult timp o soluție pentru a scăpa de ea. Până de curând însă, acest lucru era imposibil, în mod oficial. Din fericire, se pare că cel mai mare serviciu de streaming plătit de pe mapamond și-a ascultat utilizatorii și a implementat un mecanism prin care să scapi de detaliul care s-ar putea să te distragă.

Opțiunea care te scapă de redarea automată a trailerelor se face din pagina de configurare a contului tău de Netflix. După ce ai făcut acel gest, intră în vigoare pe toate dispozitivele pe care ești autentificat, dintr-un foc.

Din păcate, nu poți face modificare cu pricina direct pe TV, doar pe telefon sau laptop. Accesează această pagină web netflix.com/HdToggle sau, din pagina de configurare a contului tău, fă click în partea de jos a ecranului pe Playback Settings. În partea de sus a noii ferestre ai două opțiuni și ambele încep cu autoplay (redare automată). Prima este intitulată Autoplay next episode in a series on all devices. Dacă o debifezi, nu îți va mai fi redat automat următorul episod dintr-un serial pe care îl urmărești. A doua opțiune este cea pe care o cauți, ”Autoplay previews while browsing on all devices”. Dacă o debifezi, nu îți vor mai redate automat trailerele la filme și seriale când navighezi prin interfața programului. Apasă pe Save pentru confirmare.