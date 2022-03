Trucul WhatsApp care te ajută să înțelegi că vorbim de un viciu: așa știi exact cât ai vorbit

Aproape toți prietenii tăi folosesc WhatsApp, iar aplicația de chat a ajuns să strângă peste două miliarde de utilizatori la nivel global. Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că multe dintre conversațiile tale se desfășoară în 2022 prin aplicația celor de la Facebook.

Dacă ai avut vreodată sentimentul că petreci prea mult timp pe WhatsApp și că scrii mai mult decât vorbești, merită să ai în vedere că aplicația de chat îți pune la dispoziție un număr stufos de statistici pentru a înțelege mai bine obsesia ta pentru această aplicație.

Cum vezi cât ai stat pe WhatsApp, cât ai vorbit

Pentru că cei mai mulți dintre noi folosesc WhatsApp pentru conversații în format text, acestea vor fi întotdeauna semnificativ mai multe decât apeluri, poate chiar și de zece ori mai multe. M-aș arunca la a afirma că cifrele cu pricina vor fi semnificativ mai mari în funcție de vârstă. Cu cât persoane din spatele tastaturii este mai tânără, cu atât petrece mai mult timp în dialoguri scrise.

Dincolo de bănuieli, însă, WhatsApp îți pune la dispoziție statistici exacte pentru a înțelege cât timp ai petrecut in-app. Prin doar câteva atingeri prin setările aplicației, vei ajunge la o fereastră precum cea de mai jos. Intri în WhatsApp, accesezi Setări în dreapta jos și intri la Stocare și Date din noul meniu. De aici, după cum îi spune și numele ferestrei, te interesează Utilizarea Rețea.

După cum se poate vedea în captura de ecran, eu, de exemplu, a redactat 55.357 de mesaje pe WhatsApp și am primit 86.712. La capitolul apeluri, am inițiat mai multe decât am primit, 1242 versus 879. Este bine de știut că aceste statistici se propagă de la un telefon la altul, în cazul în care ești consecvent în a face backup la WhatsApp de fiecare dată când îți schimbi smartphone-ul din dotare.