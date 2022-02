Trei pe un loc, dar invers: ”foamea” de angajați în IT din România stârnește un fenomen ciudat

În România, piața de IT a devenit una dintre cele mai active, atât din prisma numărului de angajați, cât și a dinamicii. În permanență se caută oameni noi, iar cei vechi primesc oferte generoase pentru a schimba angajatorul.

În timp ce pe vremuri, la unele facultăți, erau trei pe un loc la înscriere, acum lucrurile stau exact invers. Nu mai puțin de trei joburi diferite sunt ofertate zilnic unui singur angajat. Asta se întâmplă în piața muncii în IT, unde sunt aproximativ 130.000 – 135.000 de angajați, conform unui studiu ANIS ce a analizat companiile ale căror activitate principală este definită prin software și servicii IT.

Din păcate, toți angajatorii se confruntă cu o fluctuație masivă și constanță a angajaților. Foarte mulți schimbă deseori locul de muncă, în contextul în care apare anual peste 20.000 de joburi noi/an, iar în piață sunt disponibili anual aproximativ 10.000 de specialiști noi.

O luptă continuă pentru angajați în IT

„Angajatorii au probleme atât în recrutare, cât și în retenția angajaților. Este o piață dictată de către candidați și angajați. Aceștia au mereu opțiuni, au de unde să aleagă. Iar opțiunile sunt, de cele mai multe ori, bune sau chiar foarte bune. Fiecare candidat din IT, interesat să schimbe jobul, are cel puțin trei oferte pe care le ia în considerare la momentul deciziei de schimbare. Fiecare angajat din IT primește zilnic minim trei propuneri de job pe LinkedIn.

În această situație, angajatorul are cel puțin trei competitori – alte companii – care îl ofertează pe același candidat. În plus, din cauza deficitului de personal calificat și specializat, companiile trebuie să renunțe de multe ori la unele criterii de angajare, doar pentru a avea oameni cu care să livreze. Potrivit Salesforce Research, aproape 70% dintre recrutori percep procesul de recrutare în IT, în 2022, ca pe o provocare mult mai mare față de acum cinci ani”, a declarat Laura Ciornei (foto), fondatoare și managing partner Let’s talk HR.

Nu ajută nici faptul că, odată cu propagarea conceptului de telemuncă, au început să concureze pentru angajații din România și firme de IT din afara țării, cu salariile din occident.

„De foarte multe ori, așteptările salariale ale candidaților depășesc bugetul companiei. Astfel, acestea ajung adesea să mărească bugetele agreate inițial, doar pentru că nu găsesc resursele de care au nevoie, cu sumele din grila de salarizare a companiei. O altă soluție pe care o folosesc este reorientarea spre candidați care nu întrunesc întru totul cerințele stabilite inițial, însă care au potențial și ar putea îndeplini cu succes activitatea respectivă, în condițiile unui buget rezonabil. Angajatorii din IT au început să fie deci mai flexibili, poate chiar mai puțin pretențioși în privința așteptărilor de la candidați, iar recrutarea a devenit un subiect care ‘arde’ pe lista de priorități a echipelor de management și HR”, afirmă Laura Ciornei.