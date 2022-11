Totul despre motociclete: cum economisești bani când faci achiziții second-hand

Toți pasionații de două roți speră să-și cumpere motocicleta visurilor, dar prețurile mari și lipsa ofertei de pe piața second hand sunt probleme la ordinea zilei.

Mașinile pot rula pe șosele pe tot parcursul anului fără să te îngrijorezi prea tare cu privire la capacitatea lor de a face față condițiilor meteorologice uneori extreme. Nu același lucru este valabil și pentru motociclete, care de obicei nu sunt scoase din garaj cel puțin pe durata iernii. Cumpărătorii ar trebui să profite de acest lucru – motocicletele sunt în general mai ieftine în afara sezonului.

„Cea mai bună selecție de motociclete second hand este, în general, disponibilă în primăvară. Cu toate acestea, începutul sezonului vine la pachet cu o creștere a prețurilor, așa că șoferii care speră să economisească bani ar trebui să își caute motoare la sfârșitul toamnei sau la începutul iernii”, spune Matas Buzelis, șeful de comunicații carVertical, portalul online de verificări ale istoricului motocicletelor.

Buzelis subliniază că prețul mediu al unei motociclete second-hand este cel mai mic din octombrie până în februarie. Prețurile motocicletelor încep să crească rapid la începutul lunii martie și ating un vârf maxim în mai.

Cumpă la mâna a doua în loc de noi

Producătorii de motociclete s-au confruntat în ultimii ani cu aceleași probleme ca și producătorii auto. Problemele apărute la nivelul lanțului de aprovizionare și lipsa componentelor au condus la creșterea prețurilor și la creșterea timpilor de livrare. Acestea fiind spuse, există și un alt motiv pentru care dacă achiziționezi o motocicletă deja folosită vei economisi bani – evitarea deprecierii.

Vârsta medie a unei motociclete second hand verificată pe platforma carVertical este de 10,7 ani. Asta înseamnă că cei care cumpără pentru prima dată motoare sunt obișnuiți să aleagă o motocicletă uzată în locul uneia noi.

Conform multor studii, motocicletele înregistrează cea mai semnificativă scădere a valorii în primii câțiva ani petrecuți pe șosea. Ulterior, rata de depreciere se liniștește, valoarea scăzând mult mai încet. Drept urmare, cumpărarea unui motor second vă va permite să vindeți peste câțiva ani cu o pierdere mai mică decât dacă optați pentru un model nou.

De asemenea, motocicletele noi au mai multe șanse să sufere defecte de fabricație și design, care sunt de obicei rezolvate (sau cel puțin cunoscute) la motoarele mai vechi.

Bineînteșes, deși cumpărarea unei motociclete la mâna a doua este o modalitate excelentă de a economisi bani, aceasta vine și cu mai multe riscuri.

Verifică trecutul și kilometrajul

La fel ca piața de mașini second hand, piața motocicletelor second hand are o lipsă puternică de transparență. Vânzătorii vor încerca adesea să-și maximizeze profitul prin vânzarea de motoare cu defecte ascunse, cum ar fi daune nemenționate sau derularea odometrului.

Pe baza datelor din rapoartele care prezintă istoricul motocicletelor, 50,38% dintre motocicletele verificate pe platformă au un dosar de avarie, ceea ce indică faptul că au fost implicate într-un accident. Motocicletele Yamaha înregistrează cele mai multe daune în timp ce motocicletele Triumph au cele mai mari costuri estimate de reparație, cu o medie de 9.315 EUR.

16,7% dintre motoarele verificate au kilometrajul falsificat. Dacă verificați anunțurile online de motociclete second hand, veți descoperi că majoritatea dintre ele au un kilometraj de la 10.000 la 20.000 km. În realitate, kilometrajul real poate fi până la de 10 ori mai mare. Din păcate, este foarte periculos să conduci o motocicletă cu un kilometraj uriaș.

Pe de o parte, cumpărătorii ar trebui să evite motocicletele deteriorate din cauza problemelor de siguranță – chiar și o simplă defecțiune mecanică a unei motociclete poate provoca vătămări corporale grave. Pe de altă parte, semnalarea problemelor ascunse de vânzător poate fi o modalitate excelentă de a obține o ofertă mai bună.

„Dacă găsiți dovezi de falsificare a odometrului sau dacă depistați daune ascunse, acestea sunt aspecte foarte importante atunci când cumpărați o motocicletă la mâna a doua. Un început excelent pentru acest tip de investigații este obținerea unui raport istoric – vă va ajuta să accesați înregistrările companiilor de asigurări plus alte surse de date care vă pot dezvălui daune, un kilometraj dat înapoi și alte informații utile”, explică Matas Buzelis.

Un alt lucru important de verificat este dacă motocicleta a fost furată. Datele carVertical arată că cel mai mare număr de motociclete furate se află în Ucraina, Regatul Unit, Polonia și România.

Cu toate acestea, oricât de cuprinzător ar fi un raport istoric, nu te mulțumi doar cu o verificare a istoricului – înainte de a cumpăra un motor la mâna a doua, este o idee bună să îl duci la mecanic pentru o inspecție tehnică amănunțită.