Top șapte motive pentru care românii sunt captivi în sărăcie: așa se irosesc banii

Sărăcia este un fenomen complex, ale cărui cauze țin atât de persoanele afectate de această condiție, cât și de elemente externe, cum ar fi politicile sociale, evenimentele geopolitice, evoluțiile macroeconomice, etc. Astăzi vom zăbovi asupra acelor aspecte ce țin de individ și care pot fi schimbate cu ușurință, astfel încât nivelul de viață să fie cât mai bun cu putință, în anumite condiții date.

Iată, deci, cele mai frecvente șapte modalități de risipă a banilor, de lipsă de responsabilitate financiară, care stau la baza fenomenului sărăciei în țara noastră:

1. Cumpărăm mai mult decât ne permitem

Cu atât de multe instrumente de finanțare disponibile (diverse tipuri de credite, numeroase societăți care oferă împrumuturi), numeroși români pică în capcana îndatoririi peste puterea lor de acoperire. Desigur că nu este nimic greșit în a apela la finanțare, atunci când ne dorim, de exemplu, să facem o investiție care va genera profit, randament pe termen mediu și lung, însă în momentul în care contractăm credite pentru anumite mofturi, intervine o mare problemă. Aceea a lipsei de educație financiară. Împrumuturile ar trebui văzute ca oportunități de evoluție, ca resurse pe care să le valorificăm, nu ca bani cu care să ne îndeplinim obiective de tipul unei mașini de ultim model sau unor haine de firmă.

2. Nu suntem atenți la micile cheltuieli

2 lei aici, 3 dincolo, 7 în altă parte. Dacă ai trage linie la finalul lunii și ai aduna toate micile cheltuieli care par, la prima vedere, insignifiante, ai observa că o parte bună din bugetul tău se risipește … pe nimic. Un exemplu în acest sens poate fi cafeaua banală pe care o bei în drum spre birou. Mulți spun că nu sărăcești de la un astfel de moft. Așa este, însă când bugetul este limitat, acele două sau trei sute de lei pe lună care se strâng pot reprezenta plata unei facturi sau chiar a mai multora. Deci, ai economisi bani doar preparându-ți cafeaua acasă și luând-o cu tine într-un termos. Ai fi uimit să vezi cum 10 lei pe zi pot să facă diferența între a-ți permite anul acesta un concediu sau nu!

3. Nu suntem atenți la comisioanele bancare

Fie că plătești comisioane pentru retragerea de bani de la un bancomat din afara rețelei sau plătiți comisioane lunare pentru servicii pur și simplu pentru a avea un cont curent, comisioanele mici, plătite frecvent, pot să se constituie în sume deosebit de mari, de-a lungul unui an. E vital să consulți comisioanele practicate de banca ta și să alegi să lucrezi cu o instituție care oferă costuri potrivite necesităților tale, puterii tale financiare și disponibilității tale de a plăti astfel de sume pentru anumite servicii, tranzacții, operațiuni, etc.

4. Plătim abonamente inutile

Când ai vizionat ultima dată un film la platforma de streaming la care ești abonat. În urmă cu o săptămână, o lună, un an? Ei bine, indiferent de răspuns, întreabă-te dacă merită să plătești acel abonament. Întreabă-te dacă suma pe care o decontezi lunar își are rostul și dacă te bucuri, cu adevărat, de acel serviciu, sau îl ții activ doar pentru un confort psihic, mergând pe ideea că „nu se știe când am chef să văd un film, așa că mai bine să fie acolo”.

Abonamentele la sălile de fitness pot fi, de asemenea, o risipă, mai ales dacă le faci într-un moment în care îți planifici obiective prea ambițioase dintr-o dată. De exemplu, dacă n-ai mai făcut sport de ani buni sau chiar niciodată în viața ta, nu e o idee bună să-ți cumperi abonament la sală, din prima, pentru o perioadă de un an. Sunt mari șanse să nu te folosești pe deplin de acele servicii. Începi cu pași mici, cu abonamente lunare care conțin doar câteva ședințe și ușor, ușor, evoluează.

5. Cumpărăm mai multă mâncare decât avem nevoie

Zeci de milioane de tone de mâncare ajung să fie aruncate, în decurs de doar câteva luni, la nivel global, din cauza risipei alimentare. Oamenii tind să cumpere mai mult decât au nevoie, chiar dacă au un buget limitat. Cu toții ne ghidăm după ideea „lasă, mai bine să fie acolo, decât să n-am”, însă greșim enorm, pentru că alimentele se alterează, adesea nu apucăm să le gătim sau consumăm și le aruncăm, aruncând practic, de asemenea, banii pe fereastră sau, mai bine zis, la ghena de gunoi.

Conform datelor de la Comisia Europeană, România aruncă anual 3,4 milioane de tone de mâncare, iar vina principală cade pe consumatorul final. Aproximativ 63% din alimentele pe care un român la cumpără sau le cultivă singur, ajung la gunoi.

Prin urmare, din moment ce niciunul dintre noi nu locuiește în sălbăticie, deci are magazine într-o oarecare apropiere, putem să ne deplasăm la market pentru a ne lua cele necesare, atunci când avem cu adevărat nevoie de ele, nu doar ca să le avem acolo, în frigider.

6. Risipim banii pe plata garanțiilor extinse la anumite produse.

În timp ce garanțiile extinse pentru mașina, electrocasnicele sau alte dispozitive electronice pot compensa costul reparațiilor viitoare, acestea nu sunt întotdeauna o afacere mare pentru consumator. Ai plătit mereu astfel de garanții, dar n-ai beneficiat niciodată de ele.

Desigur, ești norocos, dar doar pe jumătate, pentru că deși ai avut norocul să nu ți se defecteze nimic, te-ai ales cu banii plătiți. Fă o analiză amănunțită a ceea ce cumperi și optează pentru obiecte de calitate. Ai grijă de întreținerea lor și astfel achiziționarea unei garanții extinse nu-și prea justifică banii.

7. Nu ne interesăm cu privire la investiții și posibilitatea de a evolua financiar

„N-am bani, asta e”, afirmă mulți români, resemnați de condiția socială și financiară, fără să fie conștienți că, în mare parte, depășirea acestui impediment ține strict de voința lor, de capacitatea lor de a se autodepăși, de a-și crea oportunități, de a investi în ei, în ideile lor, de a-și propune un țel ambițios în viață. Mulți se tem de eșec, alții se plafonează în cercul lor și resping categoric orice idee și sugestie venită din exterior, în timp ce alții nu depun niciun efort pentru a se informa, pentru a vedea ce pot face ca să crească din punct de vedere financiar.

Aceste atitudini dăunătoare se reflectă în faptul că mulți dintre noi rămân la același nivel sau chiar involuează, de-a lungul întregii vieți. E important să știi că nimeni nu le cunoaște pe toate, nimeni nu știe când pornește un business totul despre acea afacere, cu toții învățăm, cu toții avem nevoie de inspirație, cu toții putem greși și chiar greșim. Diferența o face atitudinea și dacă învățăm ceva din eșecuri.

Prin urmare, vânează oportunitățile, adună în jurul tău oameni care au construit ceva în viață, oameni dispuși să-și împărtășească lecțiile, oameni dornici să învețe și să evolueze. Deschide-ți mintea și sufletul către idei, caută informații, investește în tine și mai ales investește-ți banii, ca să ajungi în timp să nu mai muncești zi de zi pentru ei, ci să muncească ei pentru tine!