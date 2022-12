TikTok, anul acesta: cum arată raportul Year on TikTok 2022

TikTok trage linie la final de an și dezvăluie Year on TikTok 2022 (anul 2022 văzut pe TikTok). Raportul anual de final de an celebrează comunitatea globală, dar și trendurile, creatorii și momentele care au făcut din 2022 un an care a fost cu adevărat #PentruTine.

Așadar, în 2022 TikTok a fost locul în care membrii comunității au experimentat bucuria de a învăța trucuri noi pentru a-și ușura viața, au gătit și și-au găsit calea prin aventurile culinare, au întors paginile cărților preferate, au cântat melodii care le-au rămas în minte și multe altele.

„Suntem onorați să celebrăm comunitatea noastră globală care de-a lungul anului 2022 a conturat trendurile anului acesta, a împărtășit idei noi, a învățat de la alți utilizatori și și-a transformat pasiunile în carieră și un nou mod de viață. A fost o adevărată inspirație să vedem peste un miliard de oameni din întreaga lume care își dezvăluie creativitatea și se unesc să experimenteze bucurie și sentimentul de apartenență pe TikTok,” a menționat Vanessa Pappas, Chief Operating Officer, TikTok, conform unui comunicat de presă.

Astfel, iată care sunt trendurile, creatorii și momentele de neuitat care au adus aproape comunitatea TikTok din întreaga lume în anul 2022, un an cu adevărat #PentruTine:

Anul 2022 văzut pe TikTok

Preferate Pentru Tine: Clipurile video populare din 2022

@ox_zung – Expertul în stitch a postat trucuri surprinzătoare.

@rosalia – Rosalía ne-a arătat cum să slay.

@lav_sings – Ne-a uimit cu talentul ei vocal #DesiTok.

@robertirwin – Robert Irwin a salvat un pui de șopârlă cu limba albastră în Australia.

@thammachad – Thammachad, creatorul Thailandez iconic, primește un premiu în toată splendoarea.

Învață pe TikTok: Lecții și trucuri susținute de TikTok

@efritaasmr – Vrea cineva un corn dog?

@oursignedworld – O fiică învață cum să atragă atenția tatălui ei cu deficiențe de auz.

@shinanova – Shina învață comunitatea cum să comunice prin expresiile faciale inuite alături de mama ei Kayuula.

@satisfcapybaraying_pottery – Cum încape un Capybara într-o cană de ceramică.

@mirendarosenberg – Cum a apărut trendul #TallowTok pe TikTok.

The Playlist: Melodii populare care s-au auzit în 2022

„Ginseng Strip 2002” – Yung Lean

„Sunroof” – Nicky Youre & dazy

„Wait a Minute” – WILLOW

„Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral” – WZ Beat

„Cool for the Summer” – Demi Lovato

„Jiggle Jiggle” – Duke & Jones & Louis Theroux

„Me Porto Bonito” – Bad Bunny & Chencho Corleone

„About Damn Time” – Lizzo

„L$d” – Luclover

„Una Noche En Medellín” – Cris Mj

Noile Staruri: creatorii, celebritățile și artiștii care au revoluționat anul 2022

@badbunny – Printre artiștii care au revoluționat în 2022 pe TikTok, artistul din Puerto Rico cunoscut și ca El Conejo Malo a încântat și și-a distrat fanii împărtășind momente speciale dinaintea lansării celor mai recente hituri.

@luvadepedreiro – Cu abilitatea de a jongla și bucuria pentru goluri, dar și fraza iconică „receba!”, dragostea pentru fotbal a creatorului brazilian Luva de Pedreiro este molipsitoare.

@bayashi.tiktok – Chef-ul japonez Bayashi, inclus și în lista Foodies – lista creatorilor care au încântat TikTok prin rețetele lor – din The Discover List 2022, a câștigat inima (și stomacul!) comunității globale datorită clipurilor culinare rapide și captivante.

@dylanmulvaney – Dylan, actriță și creatoare de conținut trans, inclusă și în lista Changemakers – lista creatorilor care și-au propus să aibă un impact real asupra lumii – din The Discover List 2022, speră să inspire pe toată lumea prin povestea sa.

@astrosamantha – #SpaceTok deschide o nouă dimensiune cu ajutorul astronautei Samantha Cristoforetti de la European Space Agency care duce comunitatea în noi aventuri.

Doar pe TikTok: Trenduri susținute de efecte creative, sunete și alte funcții TikTok

It’s Corn!

Jiggle Jiggle

Renaissance Eyes

Horace

Waves

Românii au fost creativi pe TikTok, în 2022

Creatorii reprezintă inima platformei TikTok, cei care reușesc să inoveze crearea de conținut și să aducă bucurie. În 2022, creatorii din România au continuat să distreze și să se conecteze cu comunitatea și au folosit o gamă variată de efecte creative, sunete și filtre, ducând mai departe limitele exprimării autentice.

Printre creatorii și momentele populare anul acesta în România se numără:

Creatori români populari în 2022

Florina Toma @florina_toma a prezentat cele mai frumoase locuri de vizitat din lume.

Ivan Anisoreac @anisoreac a arătat cum să fii pe primul loc la joc.

Vlad Vaida @vladvaida a învățat comunitatea unele dintre cele mai interesante lucruri.

Miruna Simina @mirunasimina a dezvăluit cele mai impresionante tutoriale de make-up.

Andreea Suciu @andreeasuciu111 a arătat momentele importante și cât de important este să fii auntentic.

Florin Rogojinaru @rogojinaruflorin a ținut la curent comunitatea cu cele mai bune seriale și filme.

Hashtag-uri populare în România în 2022

#UntoldFestival – Hashtag-ul oficial al Festivalului UNTOLD.

#PovestitorulDeFilm – Hashtag challenge-ul lansat odată cu începerea Festivalului TIFF.

#misiuneatiktok – Hashtag-ul dedicat care a provocat românii să parcurgă traseul TikTok Bucharest Treasure Hunt.

#5pasidebine – Sfaturi pentru a îmbunătăți sănătatea mintală.

Videouri populare în România în 2022

Sfaturi de călătorie cu @florina_toma (18M vizualizări și peste 521K like-uri).

Tutorial de make-up cu @mirunasimina (9M vizualizări și peste 450K likes).

DIY Craft cu @magicianulroberttudor (5M vizualizări și peste 103K likes).

Stagiile somnului cu @doctor.mihail (5M vizualizări și peste 380K likes).

Divertisment cu @andra (4M vizualizări și peste 243K).

Artiștii români au folosit TikTok pentru a se conecta cu fanii lor și a descoperi noi generații de fani. Creativitatea și interacțiunea de pe TikTok a stârnit bucurie, iar muzica a fost încă o dată în centrul TikTok. Printre cei mai urmăriți artiști români pe TikTok, dar și cei cu cel mai mare număr de urmăritori noi pe platformă se numără:

Andra @andra.

Iuliana Beregoi @iulianaberegoi.

YNY Sebi @ynysebi.

MIRA @mira.

Bogdan DLP @bogdandelaploiesti.haz.

Olivia Addams @oliviaaddams.

Mai multe despre trendurile, creatorii și momentele de neuitat de anul acesta care au făcut din 2022 un an #PentruTine pot fi descoperite căutând #YearOnTikTok pe TikTok.