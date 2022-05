Tichete de masă 2022 – ce sunt voucherele sociale, cât valorează, cine la primește și când

În cadrul programului de ajutorare a populației vulnerabile din România, autoritățile s-au gândit la un mecanism pe bază de vouchere sociale. Acestea sunt, practic, noile tichete de masă, având în vedere că pot fi folosite doar pentru achiziționare de alimente.

Acordarea tichetelor de masă va fi reglementată printr-o Ordonanță de Urgență ce urmează să fie adoptată. În documentul cu pricina, sunt menționate în mod explicit categoriile vulnerabile de populație care, o dată la două luni, se vor putea bucura acest ajutor. În contextul creșterii semnificative a prețurilor la utilități și bunuri de consum, orice ajutor este binevenit, mai ales dacă ai în vedere numărul semnificativ de pensionari români care sunt nevoiți să trăiască din sub 1000 de lei.

Cine primește voucherele sociale, noile tichete de masă

Cel puțin în teorie, cei 250 de lei sub formă de vouchere sociale vor ajunge la persoanele cu venituri lunare de sub 1500 de lei. În primul rând, în această categorie intră pensionarii, peste 2,3 milioane, la care se adaugă persoanele cu dizabilități, aproximativ 865.000 de românie, dar și familiile cu cel puțin doi copii în întreținere care au un venit sub 600 de lei pe membru de familie. Nu contează dacă este vorba de o familie monoparentală sau cu doi părinți, important este venitul per persoană. Celor de mai sus li se adaugă persoanele fără adăpost și cei care beneficiază de ajutor social.

Noile tichete de masă vor fi oferite pe format digital, sub formă de card electronic, foarte similar cu orice card de credit sau debit. Intitulat tichet social sau voucher social, ajutorul de la stat va avea o valoare nominală de 250 de lei și se va distribui o dată la două luni categoriilor de beneficiari menționate mai sus. În varianta actuală a Ordonanței de Urgență, această formă de ajutor financiar va fi distribuită între 1 iunie 2022 și 31 decembrie 2022.

Banii nu vor putea fi folosiți pentru altceva în afară de achiziția de produse alimentare și plata meselor calde. Voucherele sociale nu se pot preschimba în numerar și nici nu permit retragerea de numerar de la bancomat. Mai mult decât atât, utilizarea lor se poate face doar pe baza actului de identitate. Tichetele vor fi livrate beneficiarilor prin Poșta Română, cu confirmare de primire. Este important de reținut că sumele cu pricina nu se impozitează, iar pentru ele nu se plătesc niciun fel de contribuții sociale.