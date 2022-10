Stephen King laudă Cabinet of Curiosities: când se lansează noul serial al lui Guillermo del Toro pe Netflix

Într-o scurtă recenzie, publicată pe Twitter, Stephen King a laudat Cabinet of Curiosities, miniserie venită direct de la Guillermo del Toro.

Formată din opt povești unice create de Del Toro și de alți realizatori de horror, Cabinet of Curiosities este o serie antologică care are premiera astăzi, 25 octombrie, pe Netflix.

Serialul are parte de o distribuție impresionantă care îi include pe Tim Blake Nelson, Andrew Lincoln, Ben Barnes, Rupert Grint, Sofia Boutella, Charlyne Yi, Eric Andre și Crispin Glover.

Episoadele vor fi lansate în perechi, pe parcursul a patru zile, ultimele două fiind lansate pe 28 octombrie. Fiecare poveste pe care Del Toro a descris-o ca fiind „menită să provoace groază pură” este introdusă și narată chiar de regizorul câștigător al premiului Oscar.

Renumitul autor Stephen King și-a împărtășit, pe Twitter, părerea despre noua serie limitată semnată de Guillermo del Torro. De-a lungul lungii sale cariere, poveștile lui King au primit propriile adaptări de ecran, inclusiv clasicul lui Stanley Kubrick, The Shining, dar și recent lansatul pe Netflix, Mr. Harrigan’s Phone.

Se pare că cea mai nouă lucrare a lui Del Toro a primit aprobarea lui King, autorul lăudând miniseria cu o scurtă recenzie publicată ieri, înainte de lansarea de astăzi. Într-un tweet, autorul îți recomandă „insistent” să vizionezi noul serial al lui Del Toro și îl descrie drept „Înfricoșător, sinistru și cu un vizual interesant”.

Desigur, cuvintele maestrului horror-ului sunt binevenite, însă trebuie să recunoaștem că Guillermo del Toro nu avea nevoie, neaparat, de aprobare, de vreme ce numele său este asociat, de cele mai multe ori, cu cel al succesului, atunci când vorbim despre filmele și serialele horror. Totuși, recenzia pozitivă a scriitorului vine să confirme ceea ce bănuiam deja.

I strongly advise you to open Guillermo del Toro’s CABINET OF CURIOSITIES, starting tomorrow on Netflix. Scary, sinister, and beautiful to look at.

— Stephen King (@StephenKing) October 24, 2022