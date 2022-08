The Good Lawyer vine să completeze The Good Doctor: ce știm despre cea mai nouă idee de serial

ABC a anunțat că are de gând să extindă universul The Good Doctor, adăugându-i și o ramură legală care se va materializa într-un nou serial numit The Good Lawyer.

Potrivit surselor, două personaje din The Good Lawyer, Joni și Janet, vor apărea în Episodul 613 din The Good Doctor, pentru a face tranziția.

Scris de Shore și Friedman, The Good Lawyer se va concentra pe Joni, o avocată de 20 de ani care care va ajunge să îl apere pe Dr. Shaun Murphy (Freddy Highmore), care se confruntă cu probleme legale.

Joni, un fel de Shaun, dar care își „face veacul” prin sălile de judecată, nu prin cele de operații

Relativ nouă în firma de avocatură, Joni, care este amuzantă, dornică, conștientă de sine și puțin anxioasă, face parte din echipa de apărare juridică a lui Shaun, după cum am menționat anterior.

În ciuda faptului că a trecut prin școala de drept și a luat examenul de barou, tulburarea obsesiv compulsivă a lui Joni are un impact major asupra vieții ei personale și profesionale.

Trăind cu această boală, Joni nu și-a dorit niciodată să fie tratată diferit și este adesea jenată de simptomele ei, însă nu pare să aibă de ales.

Extinderea The Good Doctor pare să fie un obiectiv țintă pentru ABC, care a făcut acest lucru și pentru celelalte drame de lungă durată ale sale. Grey’s Anatomy și The Rookie sunt doar două dintre exemplele de filme seriale care se încadrează în tipar.

Într-un interviu pentru Deadline, acordat anul trecut, fostul președinte al studiourilor Sony TV, Jeff Frost, a abordat subiectul unui serial care să se lege de The Good Doctor, într-un fel sau altul.

„Cred că este întotdeauna o posibilitate; este ceva ce ne-ar plăcea să vedem că se va întâmpla pe viitor”, a spus el. „Evident că nu vrem să facem nimic care să afecteze nava-mamă, dar în același timp credem că există un potențial pentru asta”, a concluzionat, la vremea respectivă, Frost.